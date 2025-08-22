Muere Alex Kentucky: dj canario y rey del deep house aparece muerto en Ibiza

La comunidad musical española y europea se encuentra de luto tras la repentina muerte de Alex Kentucky, uno de los DJs más influyentes del deep house contemporáneo. El artista fue hallado sin vida en su residencia de Ibiza, generando una ola de conmoción entre colegas, seguidores y profesionales del sector.

Kentucky, nacido en Tenerife, no solo fue un virtuoso de las mezclas, sino también un arquitecto sonoro que redefinió el género desde las cabinas más emblemáticas de la isla: Privilege, Space y Nassau Beach Club. Su sello discográfico, Adult Music Records, y su colaboración con Ibiza Global Radio lo consolidaron como un pilar de la electrónica europea.

Reconocido como Mejor DJ Nacional y Mejor DJ Deep House, Kentucky convirtió cada sesión en una experiencia sensorial. Su evolución desde un apasionado coleccionista de vinilos hasta figura internacional es testimonio de una carrera construida con talento, visión y autenticidad.

La noticia de su fallecimiento se suma a una serie de pérdidas que han sacudido la escena ibicenca este verano, incluyendo la muerte del DJ local Godzi.