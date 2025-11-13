Llegan tres pateras más a Baleares con 67 personas a bordo

Tres pateras más han llegado a las costas de Baleares este pasado miércoles con 67 personas a bordo, con lo que el número de embarcaciones asciende a diez y el de migrantes a 212 a lo largo de la jornada.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 19:50 horas se rescataba a un total de 26 personas de origen subsahariano, a 27 millas náuticas al sur de Cabrera. A las 23:00 horas se recuperaba a 26 personas más de origen magrebí, a 0,5 millas al norte de la isla de Formentera.

La tercera patera de la que ha informado la Delegación llegaba a las 16:10 horas del miércoles a la isla La Imperial, en el archipiélago de Cabrera. En esta embarcación viajaban un total de 15 personas de origen magrebí. Inicialmente habían sido rescatadas cinco personas por la Guardia Civil, pero debido a que el resto se encontraban en una zona escarpada, la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil de Baleares (UHEL) junto con el Grupo de Montaña (Greim) rescataron a otras tres personas a as 18:00 horas en el mismo punto.

Salvamento Marítimo a través de Helimer trató de finalizar el rescate de las siete personas restantes pero debido a las condiciones adversas no fue posible. Así, con condiciones de visibilidad óptimas, a las 08:45 de este jueves el CUCO junto con Greim han rescatado a los siete migrantes restantes.