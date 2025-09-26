38 paquetes y un destino: La Guardia Civil frustra un alijo de 21.565 gramos de marihuana en Tenerife Sur

Un operativo conjunto de Aduanas de la Agencia Tributaria y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) de la Guardia Civil en el aeropuerto de Tenerife Sur detuvo a un pasajero de 48 años que llegó en un vuelo procedente de Bruselas con 38 paquetes que contenían 21.565 gramos de cogollos de marihuana. El narcotest practicado a una muestra confirmó la sustancia y el arrestado pasó a disposición judicial. La jueza acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Durante el análisis preventivo y constante de los vuelos que aterrizan en Tenerife Sur, los agentes detectaron la actitud inusualmente nerviosa de un viajero mientras aguardaba su equipaje en la cinta. Ese comportamiento activó los protocolos de control y motivó una inspección exhaustiva de su maleta. El hombre fue detenido en el propio aeropuerto y trasladado junto con la sustancia intervenida y las diligencias practicadas al juzgado competente.

La instrucción continuará para determinar el origen de la remesa, y la posible existencia de una estructura logística o contactos en los puntos de salida y llegada.