Noche de rescates en Gran Canaria: una treintena de inmigrantes rumbo a Arguineguín y cuatro llegan a Pozo Izquierdo

Salvamento Marítimo rescató a primera hora de este viernes, en torno a las 06.00, a una treintena de personas que viajaban en una barquilla a unos cuatro kilómetros al sur del Faro de Maspalomas y las conduce al muelle de Arguineguín (Mogán), donde recibirán la primera atención humanitaria y sanitaria. A la espera del desembarco, no se ha confirmado aún si entre los ocupantes hay mujeres o menores ni su estado clínico a la llegada, según fuentes de emergencias. Horas antes,cuatro hombres de origen magrebí alcanzaron por sus medios la costa de Pozo Izquierdo (Santa Lucía de Tirajana) y fueron asistidos por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) sin necesidad de derivación a centros hospitalarios.

El dispositivo en Arguineguín, coordinado por Salvamento, Cruz Roja y SUC, activará el protocolo habitual de recepción con triage, abrigo e hidratación, además de valoración de posibles hipotermias, deshidratación o lesiones por la travesía. Posteriormente, se realizarán las identificaciones y las derivaciones a recursos de primera acogida, con especial atención a perfiles vulnerables si los hubiera.

Este doble episodio encaja en el goteo constante de llegadas en la ruta canaria, que en los últimos años ha concentrado parte de la presión migratoria en el Atlántico y ha consolidado a Arguineguín como punto de referencia para la primera respuesta. Las autoridades mantienen la coordinación para gestionar picos de arribadas y estudiar derivaciones cuando el flujo lo exige.