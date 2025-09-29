Arrestado en Fuerteventura tras una presunta agresión machista a bordo de un ferry

Un hombre fue detenido en el puerto de Morro Jable, en Fuerteventura, acusado de un presunto delito de lesiones y amenazas en el ámbito de la violencia de género. El arresto se produjo después de que el capitán del buque que cubría la ruta entre Gran Canaria y Fuerteventura alertara al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (1-1-2) de una supuesta agresión cometida a bordo.

Tras la llegada de la embarcación al muelle, agentes de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) tomaron declaración verbal a la víctima, quien denunció lo sucedido. Además, una azafata del ferry y un pasajero confirmaron haber presenciado la agresión, lo que reforzó la versión de la denunciante y motivó la detención inmediata del acusado.

El hombre fue trasladado junto con las diligencias instruidas al Juzgado de Puerto del Rosario, que determinará las medidas judiciales correspondientes. Mientras tanto, se mantiene la presunción de inocencia hasta que avance el procedimiento.

Según informó la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, la intervención se enmarca dentro del plan de choque en materia de seguridad ciudadana impulsado en la isla.