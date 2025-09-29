Conducía a 162 km/h y sin carné: así cazó la Guardia Civil a un joven en La Palma

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en La Palma investigan a un conductor de 24 años que fue sorprendido cuando circulaba a 162 km/h en un tramo limitado a 90 km/h de la LP-5, a la altura del km 0,100 (municipio de Breña Baja). Además, el joven nunca había obtenido el permiso de conducción, por lo que se le atribuye un delito contra la seguridad vial.

Los agentes realizaban un punto de verificación de velocidad cuando el cinemómetro oficial captó al turismo a 162 km/h en una vía con límite de 90 km/h, una infracción muy grave conforme al Reglamento General de Circulación (art. 52.1). Durante la identificación, los guardias comprobaron que el conductor carecía de autorización administrativa para conducir, por lo que fue informado de su condición de investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Por estos hechos se instruyeron las diligencias oportunas, que ya han sido remitidas al Juzgado de Guardia del partido judicial de Los Llanos de Aridane (La Palma).