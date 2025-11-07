Así es la paella cocinada en Canarias que haría estallar a cualquier valenciano: "Esto es un insulto directo a Valencia"

Una paellera, arroz y mucho chocolate son los protagonistas de un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. La receta, ideada por el creador de contenido Buen Sabor Canarias junto al chef Ariel, ha generado risas, y sorpresa a partes iguales entre los fanáticos del arroz tradicional. "Esto va a ser un escándalo", señala el cocinero. Y lo que sucede a continuación confirma lo dicho.

Sobre la paellera caliente, vierten arroz y varias tabletas de chocolate Tirma que se derriten en segundos. La mezcla se vuelve densa, brillante y completamente irreconocible. Luego llegan los trozos de plátano de Canarias,galletas trituradas y un toque de nata. En ese momento, uno de los presentes suelta la frase que resume el espíritu del clip: "¡Mira eso, chacho, que esto es pecado!".

El resultado, más bien parece un experimiento que algo que te vayas a echar a la boca, porque llamarlo "paella" es, para muchos, un acto de provocación. No faltan quienes en los comentarios escriben que "esto es un insulto directo a Valencia" o que "los valencianos deberían declarar estado de emergencia gastronómica". Y aunque todo se hace desde el humor, el guiño funciona, porque jugar con el símbolo más sagrado de la cocina valenciana ha sido suficiente para disparar el alcance del vídeo.

La grabación tiene lugar en Patai Beach, un restaurante a pie de mar en Corralejo, al norte de Fuerteventura. Con la brisa, el sol y el mar de fondo. Los creadores cocinan, se ríen y comentan entre ellos sin guion. "Esto o te enamora o te da un susto", dice uno de ellos mientras remueve el arroz bañado en cacao derretido.

Ese tono desenfadado y cercano es parte del secreto. Algunos aplauden la creatividad "solo en Canarias hacen magia con una paellera", mientras otros bromean con la ofensa: "Esto en Valencia sería delito”.

Entre los usuarios también hubo quien se animó a probarlo en casa. "Yo lo voy a hacer con arroz de sushi, a ver qué pasa", escribió un seguidor, a lo que otro respondió: "Si sale bien, monto chiringuito en Benidorm".