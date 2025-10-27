Dos empleadas de un hotel de Tenerife, detenidas tras un sorprendente hallazgo en la habitación de unos huéspedes

En Arona (Tenerife), la Policía Nacional ha detenido a dos mujeres, de 63 y 50 años, por llevarse 9.000 euros de un hotel del municipio. Las arrestadas, una camarera de habitaciones y su superiora, tramaron el robo aprovechando las costumbres de una pareja italiana que se hospedaba a menudo en el hotel.

La investigación comenzó cuando un matrimonio italiano denunció la falta de dinero en efectivo que tenían escondido en varios sitios de la habitación. Los agentes revisaron el lugar y no vieron nada revuelto ni signos de haber forzado la entrada. Objetos valiosos estaban a la vista en las mesillas, lo que descartó un robo al azar y sugirió que buscaron algo concreto.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes sospecharon de la empleada encargada de limpiar la habitación a diario. Según las averiguaciones, ella le contaba a una compañera, que era subgobernanta, cuánto dinero había escondido. Esa información, junto con la habilidad para cambiar turnos y días de trabajo, les habría permitido elegir el día perfecto para robar sin que nadie más sospechara.

El plan dependía de la rutina de los clientes

Después de comer, la pareja solía ir a la zona de hamacas a tomar el sol. Desde la habitación se podía ver ese lugar, lo que hacía fácil saber si seguían allí. Aprovechando ese momento de menos vigilancia, habrían entrado al dormitorio para llevarse el dinero en efectivo sin tocar nada más.

Tras estudiar bien las pruebas y los testimonios, la Policía Nacional dio por resuelto el caso. Las dos empleadas fueron detenidas como supuestas autoras del delito y están a disposición del juzgado correspondiente.