Dos nuevas llegadas a Canarias: casi 160 inmigrantes alcanzan El Hierro y Fuerteventura en una sola jornada

Salvamento Marítimo ha coordinado en la madrugada y la tarde de este domingo dos nuevas actuaciones en la ruta canaria. La primera concluyó con la llegada por sus propios medios de un cayuco a la bocana del puerto de La Restinga (El Hierro) con 99 personas de origen subsahariano, entre ellas 10 mujeres y 4 menores. Horas después, otro operativo permitió el rescate de 58 ocupantes -14 mujeres y un menor- de una neumática localizada a 7 millas de Morro Jable, al sur de Fuerteventura.

El Hierro

El centro de coordinación de Salvamento en Tenerife activó a la Salvamar Navia, que localizó el cayuco y lo acompañó a puerto, donde atracó a las 8:21 horas. En el muelle de La Restinga aguardaba un dispositivo de seguridad y emergencias para la primera atención.

Una vez en tierra, los ocupantes recibieron asistencia sanitaria y apoyo logístico en la zona habilitada. Según informó por la tarde el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), solo una personaprecisó traslado al hospital de la isla.

Fuerteventura

Ya por la tarde, el centro de coordinación de Las Palmas recibió un aviso sobre una embarcación neumática en aguas próximas a Fuerteventura. En una primera fase se movilizó el avión Sasemar 103 para la búsqueda y localización. Confirmado el punto, la Salvamar Izar salió al encuentro y procedió al rescate a las 13:38 horas.

La unidad de Salvamento desembarcó en el puerto de Gran Tarajal en torno a las 15:00 horas, donde se activó la atención de cruz roja, personal sanitario y fuerzas de seguridad para evaluar el estado de los rescatados y realizar los trámites iniciales.