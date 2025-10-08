Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en aguas próximas al puerto de Salinetas, en Gran Canaria

Un varón de 71 años fue rescatado este martes del agua, a escasos metros de la orilla del puerto de Salinetas, en Telde (Gran Canaria). Pese a las maniobras de reanimación aplicadas en el arenal, los sanitarios del SUC confirmaron el fallecimiento.

Pasadas las 14:49 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió un aviso que alertaba de una personaflotando boca abajo cerca del dique de Salinetas. Los socorristas municipales acudieron de inmediato, extrajeron al afectado del agua e iniciaron RCP básica hasta la llegada del Servicio de Urgencias Canario.

El equipo sanitario desplazado al punto solo pudo certificar la muerte del septuagenario. Policía Nacional custodió el cadáver hasta la intervención de la autoridad judicial e inició las diligencias y la Policía Local colaboró en el dispositivo y facilitó el trabajo de los intervinientes en la zona portuaria.