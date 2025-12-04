Pedradas y un vídeo de IA con un lanzallamas: atacan a la consejera de Turismo por la ley de vivienda vacacional en Canarias

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha sufrido en los últimos meses una escalada de agresiones físicas y amenazas vinculadas a la tramitación y aprobación de la ley que regula la vivienda vacacional en el Archipiélago. El acoso incluye pedradas contra su vehículo y su vivienda, así como un vídeo viral generado con inteligencia artificial en el que se la simula con un lanzallamas mientras arden casas y aparecen familias desahuciadas.

Las amenazas han salido a la luz después de que el vicepresidente y consejero de Economía del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, las detallara en una entrevista radiofónica. El dirigente popular explicó que los ataques comenzaron en verano y se han prolongado coincidiendo con la aprobación de la nueva normativa sobre vivienda vacacional, que ha tensionado el debate público en varias islas. Según relató, tanto el coche como el domicilio de la responsable de Turismo han recibido impactos de piedras y en internet se han difundido mensajes de extrema violencia dirigidos contra ella.

Domínguez subrayó que la propia consejera intentó mantener estos episodios en el ámbito privado durante semanas, a pesar de la dureza de la situación. Sin embargo, la presión y la gravedad de los últimos mensajes le llevaron a hacerlos públicos. El vicepresidente lo expuso con claridad al afirmar que "ella no quiere que lo cuente, pero esto había que denunciarlo. El último mensaje en redes sociales pide que la quemen viva". En otra intervención insistió en que "el último mensaje en redes sociales pide que quemen viva a la consejera", una expresión que ilustra el nivel de odio que se ha desatado alrededor de la discusión sobre la norma.

Las agresiones y amenazas ya están en manos de las fuerzas de seguridad. Domínguez explicó que "lo hemos denunciado donde hay que hacerlo, lógicamente, y la Policía ha estado atenta a toda la situación porque no ha sido un caso aislado". De acuerdo con su relato, no solo De León ha recibido mensajes intimidatorios, ya que otros miembros del Gobierno, incluido el presidente Fernando Clavijo, también han sido objeto de insultos y advertencias anónimas. En su análisis, el vicepresidente vinculó esta deriva al clima de crispación generado alrededor del alquiler vacacional y denunció que "el egoísmo, el personalismo y el "qué hay de lo mío" es lo que ha prevalecido en situaciones como esta".

La difusión del vídeo creado con inteligencia artificial ha sido uno de los episodios más llamativos de esta campaña de hostigamiento. En esa pieza, compartida en distintas plataformas, se representa a la consejera con un lanzallamas frente a viviendas calcinadas y familias que pierden su hogar, en un escenario que su propio partido describe como apocalíptico. El contenido se interpreta en el entorno del Gobierno como un intento de demonizar la ley de vivienda vacacional en Canarias y de presentar a la responsable autonómica como enemiga del sector turístico.

En paralelo a la denuncia de los hechos, el Ejecutivo regional ha querido recordar el objetivo de la nueva regulación. Domínguez defendió que "nuestro objetivo es reorganizar nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo con esta ley de vivienda vacacional y es lo que la gente debe entender". Desde el Gobierno se sostiene que la norma, aprobada por el Parlamento canario el pasado 12 de noviembre, pretende ordenar el uso turístico de las viviendas, limitar determinados crecimientos en zonas saturadas y compatibilizar la actividad con el derecho a la vivienda de la población residente.

La propia consejera ha reconocido en intervenciones recientes que estos meses han sido especialmente difíciles, aunque ha recalcado que "nunca he querido victimizarme por esto" y que su intención es continuar con la aplicación de la ley sin que los ataques personales marquen la agenda política. De León ha confirmado además la presentación de denuncias por lo que califica como "amenazas veladas" y ha apelado a rebajar la tensión para que el debate se centre en el contenido de la regulación y no en campañas de odio en internet o agresiones físicas.