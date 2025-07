National Geographic la eligió como la mejor playa del planeta (y sí, está en España)

Si aún estás dudando de dónde escaparte estas próximas vacaciones, deja de pensarlo: el paraíso tiene nombre y dirección. Se llama Grandes Playas de Corralejo y está en el noreste de Fuerteventura, en pleno corazón del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. ¿La novedad? Han sido elegidas como la mejor playa del mundo por nada más y nada menos que National Geographic. Sí, del mundo. Ahí es nada.

El prestigioso medio ha publicado su codiciado ranking de las 40 playas más impresionantes del planeta, y estas joyas canarias no solo han entrado en la lista… ¡la lideran! ¿El motivo? Una combinación explosiva de belleza salvaje, ecosistema protegido, arenas de ensueño y aguas turquesa que parecen sacadas de un anuncio de colonia.

Un spa con vistas al Edén

Imagina esto: nueve kilómetros de litoral con arena blanca que no es arena cualquiera, sino jable, formada naturalmente por conchas marinas erosionadas. El resultado es una especie de exfoliante deluxe para tus pies mientras caminas por la orilla. Y si a eso le sumas las vistas a la Isla de Lobos y Lanzarote, la experiencia roza lo celestial.

No es casualidad que este rincón majorero combine lo mejor de una postal con lo más relajante de un balneario natural. Las playas están divididas en zonas para todos los gustos. Desde pequeñas calas al sur ideales para quienes practican nudismo y desean desconectar del mundo (y de la ropa), hasta áreas como El Burro o Bajo Negro, más familiares y equipadas con todos los servicios para tumbarse como una croqueta al sol sin preocupaciones.

Y para los que no pueden estar quietos ni en vacaciones, la playa de El Médano es el lugar ideal para liberar adrenalina con deportes como el kiteboarding o el windsurf, siempre con la brisa atlántica como aliada

Dunas, tranquilidad y carreteras al cielo

Pero no solo de agua vive Corralejo. A un lado, un mar infinito de dunas; al otro, un océano que parece pintado a mano. Este contraste convierte al Parque Natural de las Dunas de Corralejo en uno de los paisajes más espectaculares de Canarias. Si pensabas que solo el desierto del Sáhara tenía dunas fotogénicas, es porque aún no has pisado este rincón de Fuerteventura.

Cómo llegar a las Grandes Playas de Corralejo

¿Y cómo llegar a este lugar sin perderte por el camino? Fácil: toma la carretera FV-1a y sigue el camino entre dunas. Hay aparcamientos junto a las playas y también puedes llegar en transporte público, aunque nada supera la libertad de ir con tu coche y parar donde más te enamore el paisaje.