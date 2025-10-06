El nombre guanche que se dispara en registros civiles y triunfa entre deportistas y famosos

Durante años los nombres de raíz aborigen canaria han servido de brújula en este territorio en medio del Atlántico. Ahora una de sus banderas avanza con paso firme por la Península. Yeray deja de ser una elección casi exclusiva de las Islas y gana terreno en registros civiles de comunidades como Cataluña, País Vasco o Madrid. El mapa onomástico español suma así un nombre breve, sonoro y con identidad.

El origen guanche está fuera de duda aunque su significado preciso permanece en la penumbra. La lengua de los antiguos pobladores se desvaneció tras la conquista y las equivalencias exactas se pierden en el tiempo. La tradición contemporánea asocia Yeray con ideas de fortaleza, valentía y grandeza. También hay lecturas que lo vinculan con la paz. No son conclusiones estrictamente filológicas sino interpretaciones que revelan la vitalidad simbólica de un patrimonio que sigue vivo.

La estadística confirma el tirón. En España figuran más de 13.000 hombres llamados Yeray y la edad media ronda los 20,3 años. La cifra demuestra un auge reciente y sostenido., aunque la densidad más alta continúa en Canarias, el nombre avanza en provincias peninsulares y empieza a ser habitual en grandes áreas urbanas. La tendencia incorpora además una vertiente femenina con 187 mujeres registradas como Yeray, minoritaria pero estable.

El fenómeno no es casual. Las familias buscan nombres cortos y con historia. Yeray encaja en ese deseo de singularidad sin perder anclaje cultural. Funciona en castellano y convive sin fricciones con otras lenguas cooficiales, un detalle que favorece su expansión más allá del Archipiélago. Por ello, la combinación de tradición y modernidad actúa como palanca adicional.

Quien se pregunte por su sentido encontrará un consenso razonable. Yeray se interpreta como idea de fuerza y coraje, atributos que la cultura popular ha abrazado con naturalidad. Ese halo, unido a referentes visibles del mundo del deporte o la cultura explican por qué el nombre ha dejado de ser rareza para convertirse en opción de presente en toda España.