Puente del 12 de octubre: ¿Pasará Canarias el festivo al lunes?

El 12 de octubre vuelve a dividir las agendas en España. En 2025 cae en domingo y solo cinco comunidades han decidido mover el descanso al lunes 13. Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura darán un fin de semana largo a su ciudadanía. El resto mantendrá la festividad en domingo sin día adicional.

En Canarias no habrá traslado al lunes. El Ejecutivo autonómico aprobó su calendario con antelación y dejó fuera el 12 de octubre al coincidir con domingo. El descanso se compensa con el Día de Canarias el 30 de mayo, que sí figura como festivo común en todo el Archipiélago. La decisión quedó recogida en la comunicación oficial del Gobierno y en los listados públicos de días inhábiles.

La fotografía nacional queda así. Cinco autonomías activan el lunes 13 de octubre como festivo. El resto mantiene el domingo sin puente. Entre las que trasladan el día están Andalucía y Aragón con sus decretos ya difundidos y listados laborales que incluyen el lunes posterior a la Fiesta Nacional. Asturias, Castilla y León y Extremadura completan el grupo.

La normativa permite a cada comunidad ajustar hasta catorce festivos sumando nacionales, autonómicos y locales. Cuando una fecha estatal cae en domingo, los gobiernos regionales pueden sustituirla o moverla. En 2025 el 12 de octubre se queda en domingo y solo una parte del mapa activa el lunes siguiente. En las Isla se opta por preservar el equilibrio tradicional del calendario y por mantener como referencia el 30 de mayo.

¿Y esto, qué implica?

Las agendas escolares y sanitarias funcionarán con normalidad el lunes 13 de octubre salvo las excepciones locales que cada ayuntamiento marque como fiesta propia. El comercio y la hostelería podrán organizar promociones para el fin de semana del 11 al 12, pero el lunes arrancará como un día laborable estándar en todas las islas.