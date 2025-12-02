La Palma será la sede del Centro Nacional de Vulcanología

El Consejo de Ministros ha despejado este martes el camino para que La Palma se convierta en sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología, un proyecto que Canarias llevaba reclamando desde la erupción del Tajogaite en 2021 y que ahora empieza a tomar forma. La infraestructura se apoyará en la red de investigación y desarrollo de Tenerife, lo que permitirá articular un eje científico entre ambas islas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, celebró que "hoy se ha resuelto la ubicación de una infraestructura que fue solicitada en 2021 para Canarias y que se convertirá en un referente mundial en conocimiento, en el estudio científico y en la prevención de riesgos, al estar localizada en una zona con actividad". Afirmó además que la isla palmera reúne las condiciones idóneas para albergar un espacio dedicado a entender un fenómeno que forma parte de su historia reciente.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, remarcó que la puesta en marcha del organismo "permitirá integrar datos, homogeneizar criterios y reforzar la coordinación entre la comunidad científica y las administraciones, actuando como referencia técnica en todo el país a nivel vulcanológico". Recordó que el modelo de consorcio con Canarias "garantiza corresponsabilidad y arraigo territorial, en línea con la apuesta del Gobierno de España por una ciencia descentralizada que impulsa la transformación social y económica de todos los territorios". El proyecto, ya incluido en los Presupuestos Generales de 2023, contará con financiación compartida entre el Estado y la comunidad autónoma.

La elección de la sede se ha cerrado tras un proceso regido por el Real Decreto 209/2022, que ordena el reparto de nuevas infraestructuras públicas mediante concurrencia competitiva. La tramitación se abrió por urgencia el 2 de septiembre de 2025 y avanzó con un informe de la Comisión Consultiva publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 del mismo mes. A partir de ese momento, autonomías y entidades locales dispusieron de un mes para presentar candidaturas ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Cuando el plazo expiró, el 24 de octubre, solo había llegado una propuesta y fue conjunta, respaldada por los cabildos de La Palma y Tenerife. La Comisión Consultiva examinó el expediente el 1 de diciembre y validó su recomendación, que apuntaba a la isla palmera como ubicación principal y a Tenerife como soporte del ecosistema científico necesario. El dictamen viajó después al Consejo de Ministros, que este martes lo convirtió en acuerdo oficial.

El Ejecutivo recuerda que Canarias es el único territorio del país con volcanismo activo y experiencia reciente en la gestión de emergencias de origen geológico. La erupción del Tajogaite dejó cicatrices, pero también un aprendizaje que ahora se traduce en una oportunidad para avanzar en estudios sobre la dinámica del magma, la protección civil, la ordenación del territorio y el impacto socioeconómico de este tipo de crisis.

Según el Gobierno, la candidatura canaria ofrece una "oportunidad única" para situar a España en primera línea internacional en la gestión integral del riesgo volcánico. El nuevo centro pretende impulsar redes de conocimiento, fortalecer la cooperación entre equipos científicos y proyectar al exterior la investigación desarrollada en regiones con actividad, con la vista puesta en que ese avance contribuya al desarrollo de las islas y al entendimiento global de un fenómeno que sigue moldeando territorios.