Acceso

Canarias

Sucesos

Sin papeles, sin protección y sin descanso, la Policía pone fin a un caso de abuso laboral a inmigrantes en Canarias

Los empleados recibían 50 euros por jornada, sin vacaciones ni descanso, y uno de ellos llegó a resultar herido sin recibir atención médica

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid durante la detención
Agentes de la Policía Nacional de Valladolid durante la detenciónPolicía NacionalPolicía Nacional
Jorge Siverio
Santa Cruz de Tenerife Creada:
Última actualización:

La Policía Nacional arrestó en Fuerteventura a dos empresarios, uno vinculado a la hostelería y otro a un taller mecánico, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La investigación, abierta durante un mes y culminada el 23 de septiembre, permitió localizar a tres empleados extranjeros en situación irregular que trabajaban sin contrato ni permiso de residencia, sometidos a turnos sin descansos y sin protección suficiente.

Los agentes constataron que los afectados cobraban 50 euros por jornada, carecían de vacaciones y no percibían salario en caso de baja o ausencia. Además, sufrían retrasos en los pagos y realizaban tareas sin equipos de protección, incumpliendo la normativa de prevención de riesgos. Asimismo, uno de los operarios resultó herido durante su actividad y no recibió atención sanitaria.

Las diligencias se remitieron al juzgado competente, con lo que se da por finalizada una práctica que lesionaba derechos básicos y comprometía la integridad de los empleados. La causa se instruye por delito contra los derechos de los trabajadores, figura que el Código Penal castiga con penas de prisión y multa cuando se impone a las plantillas condiciones que perjudiquen su dignidad o seguridad. La contratación de personas extranjeras sin autorización, si concurre con explotación o vulneración de garantías esenciales, también encaja en este marco punitivo.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas