Sin papeles, sin protección y sin descanso, la Policía pone fin a un caso de abuso laboral a inmigrantes en Canarias

La Policía Nacional arrestó en Fuerteventura a dos empresarios, uno vinculado a la hostelería y otro a un taller mecánico, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La investigación, abierta durante un mes y culminada el 23 de septiembre, permitió localizar a tres empleados extranjeros en situación irregular que trabajaban sin contrato ni permiso de residencia, sometidos a turnos sin descansos y sin protección suficiente.

Los agentes constataron que los afectados cobraban 50 euros por jornada, carecían de vacaciones y no percibían salario en caso de baja o ausencia. Además, sufrían retrasos en los pagos y realizaban tareas sin equipos de protección, incumpliendo la normativa de prevención de riesgos. Asimismo, uno de los operarios resultó herido durante su actividad y no recibió atención sanitaria.

Las diligencias se remitieron al juzgado competente, con lo que se da por finalizada una práctica que lesionaba derechos básicos y comprometía la integridad de los empleados. La causa se instruye por delito contra los derechos de los trabajadores, figura que el Código Penal castiga con penas de prisión y multa cuando se impone a las plantillas condiciones que perjudiquen su dignidad o seguridad. La contratación de personas extranjeras sin autorización, si concurre con explotación o vulneración de garantías esenciales, también encaja en este marco punitivo.