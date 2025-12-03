Canarias activa controles ante la peste porcina en Cataluña y lanza un mensaje clave a la población

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha garantizado este miércoles que el Ejecutivo autonómico mantiene un seguimiento diario de la peste porcina que afecta a Cataluña y ha lanzado un mensaje de calma a la población al subrayar que en el Archipiélago no se ha detectado ningún foco de la enfermedad.

Quintero ha recalcado que la situación epidemiológica en el territorio insular permanece libre de contagios y que la administración regional ha ajustado los protocolos de vigilancia para anticiparse a cualquier eventual incidencia ligada al tráfico de animales y productos cárnicos.

El responsable autonómico ha querido subrayar esta idea ante los medios de comunicación: "En primer lugar, quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque no tenemos ningún caso en Canarias. Al final, nuestra ultraperiferia, que es un hándicap para muchas cosas, en este caso, es una fortaleza para evitar este tipo de enfermedades y plagas", ha afirmado. A continuación ha explicado que el Archipiélago se abastece de productores de distintas regiones peninsulares, aunque con una salvedad clara. "Cierto es que, como saben, nosotros exportamos desde productoras de diferentes partes de España, pero no lo estamos haciendo de Cataluña, precisamente, para evitar el riesgo", ha añadido.

El consejero ha insistido en que el Gobierno regional trabaja de forma coordinada con el Ministerio y con otras comunidades autónomas para monitorizar la evolución de la peste porcina en la península. Según ha detallado, los positivos registrados en Cataluña se localizan en jabalíes en libertad, una circunstancia que, a su juicio, marca una diferencia relevante con la realidad canaria. "Se tratan de jabalís asilvestrados, de los cuales no hay en las Islas, por lo que es una garantía más de protección", ha destacado.

Junto a esa ventaja sanitaria, Quintero ha puesto el acento en la intensidad de los controles que se aplican tanto en las explotaciones como en el tránsito ganadero hacia las Islas. En este sentido, el consejero ha explicado que se han extremado las verificaciones documentales, veterinarias y de bioseguridad en origen y en destino, con especial atención a los puertos desde los que se canaliza la llegada de animales vivos y productos derivados. "Aún así, estamos procediendo a los controles necesarios, muy exhaustivos, que tienen todas las granjas y la exportación, porque el mayor riesgo es la exportación a Canarias. Las exportaciones ganaderas tienen un control riguroso, y nuestro mayor problema es que pueda entrar, evidentemente, por los puertos de exportación, con lo cual el control es máximo", ha subrayado.

Por otra parte, el herreño ha recordado que la peste porcina no tiene efectos sobre la salud humana, por lo que el impacto se circunscribe al ámbito productivo y al bienestar animal. En este sentido, ha querido despejar cualquier duda sobre eventuales consecuencias para los consumidores. "Además hay tranquilidad de que, en ningún caso, no afecta al ser humano", ha remarcado, al tiempo que ha defendido la solvencia del sistema de vigilancia veterinaria implantado en el sector porcino del Archipiélago.