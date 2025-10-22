La Policía Nacional busca en Canarias a un menor de 13 años en situación de alta vulnerabilidad

La Policía Nacional ha abierto una investigación y trabaja de manera activa para dar con el paradero de un adolescente de 13 años cuya desaparición fue comunicada el lunes. Fuentes policiales confirman que la alerta se mantiene operativa mientras los agentes recopilan testimonios, revisan cámaras y contrastan cualquier pista que llegue por los canales de emergencia.

Según la asociación SOS Desaparecidos, el menor se llama Ione y presenta una estatura aproximada de un metro sesenta. Su constitución es delgada, tiene cabello castaño y ojos del mismo tono. En el último avistamiento vestía pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras, un detalle que puede ayudar a la identificación durante las primeras horas, consideradas decisivas en estos casos.

El dispositivo se centra en reconstruir los últimos movimientos de Ione y en fijar con precisión la franja temporal en la que se le perdió la pista. Los investigadores analizan entornos habituales del menor y posibles trayectos, además de verificar llamadas, mensajes y contactos recientes con el objetivo de acotar el radio de búsqueda.

La condición de alta vulnerabilidad del adolescente ha llevado a intensificar la difusión pública del mensaje.