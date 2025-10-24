Sección patrocinada por
Casa Real
Premios Princesa de Asturias 2025, en directo: alfombra azul, ganadores, discursos y reacciones
El Teatro Campoamor de Oviedo acoge hoy una nueva edición de los premios, que rendirán homenaje a figuras como Serena Williams y Eduardo Mendoza
La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 se celebra este viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la presencia de Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Leonor.
Estos galardones, creados en 1980 por la entonces Fundación Príncipe de Asturias reconocen cada año la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria de personas e instituciones que contribuyen al progreso y al entendimiento entre los pueblos.
Sigué la última hora de los Premios Princesa de Asturias 2025
Los reyes presiden la ceremonia de los premios Princesa de Asturias
Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que en esta ocasión reconocerá a figuras como Serena Williams, Mario Draghi o Eduardo Mendoza.
Leonor de Borbón se estrenó en estos premios en 2019 con 13 años -a pocos días de cumplir 14-, la misma edad con la que lo hizo su padre, y un año después de su primera visita oficial al Principado, aunque ostenta la presidencia de honor como heredera de la Corona desde 2014, cuando su padre fue proclamado rey.
A lo largo de la semana, los galardonados en las ocho categorías de los premios han ido llegando a la capital asturiana para participar en diferentes actos organizados por la Fundación Princesa de Asturias, como la tenista norteamericana Serena Williams, a la que este viernes se la pudo ver a la entrada del Hotel de la Reconquista bailando al son de las gaitas durante un posado para la prensa.
Oviedo se viste de gala para recibir a los premiados
La capital asturiana vive hoy una jornada de celebración y orgullo. En unas horas comenzará la ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, con la presencia de la Princesa Leonor. Entre los galardonados de esta edición figuran la legendaria tenista Serena Williams y el escritor Eduardo Mendoza, nombres que simbolizan la excelencia y el talento que cada año distinguen estos premios.
Arranca el directo de los Premios Princesa de Asturias 2025
¡Bienvenidos y bienvenidas al seguimiento en directo de los Premios Princesa de Asturias 2025! Desde el emblemático Teatro Campoamor de Oviedo, les contaremos minuto a minuto todo lo que ocurra en una de las citas más destacadas del calendario cultural y social de España.
✕
Accede a tu cuenta para comentar