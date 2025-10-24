Premios Princesa de Asturias 2025, en directo: alfombra azul, ganadores, discursos y reacciones

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que en esta ocasión reconocerá a figuras como Serena Williams, Mario Draghi o Eduardo Mendoza.

Leonor de Borbón se estrenó en estos premios en 2019 con 13 años -a pocos días de cumplir 14-, la misma edad con la que lo hizo su padre, y un año después de su primera visita oficial al Principado, aunque ostenta la presidencia de honor como heredera de la Corona desde 2014, cuando su padre fue proclamado rey.

A lo largo de la semana, los galardonados en las ocho categorías de los premios han ido llegando a la capital asturiana para participar en diferentes actos organizados por la Fundación Princesa de Asturias, como la tenista norteamericana Serena Williams, a la que este viernes se la pudo ver a la entrada del Hotel de la Reconquista bailando al son de las gaitas durante un posado para la prensa.