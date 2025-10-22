Los empresarios denunciarán en los tribunales el real decreto del salario mínimo de Yolanda Díaz y rompen la mesa del despido

Los empresarios se han cansado de las continuas imposiciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y han decidido plantar cara por la vía judicial, cuyo primer capítulo será el salario mínimo interprofesional (SMI). En concreto, la CEOE llevará a los tribunales la transposición de la directiva europea de salarios mínimos si se mantienen los cambios que afectan a la absorción y compensación de pluses, ya que entienden que el borrador de real decreto presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales "excede en sus competencias con los cambios introducidos", manifestaron fuentes de la patronal.

El borrador presentado a la Confederación en la mesa del diálogo social el Ministerio señala que la subida del SMI se aplicará "sobre la totalidad de las percepciones económicas del trabajador", con la excepción de los complementos relativos a la actividad, "como los pluses de nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad , turnicidad o disponibilidad". También introduce que no se podrán absorber aquellos complementos personales ligados a la antigüedad o formación, los incentivos, ni las primas de productividad o por formación.

El Ministerio quiere establecer la creación de una comisión asesora y que se apruebe la obligación legal de que el salario mínimo cumpla con lo que fija la Carta Social Europea de que suponga el 60% del salario medio neto, una cuestión que denuncian ya se cumple en una mayoría de provincias y regiones.

Ante las últimas decisiones de Yolanda Díaz y tras un primer encuentro de la mesa de diálogo social abierta esta semana por el Ministerio de Trabajo para abordar una eventual reforma del despido, la CEOE ha decidido en su último comité ejecutivo y en su junta directiva levantarse de la misma por los "reiterados incumplimientos" por parte de la ministra, ya que la recuerdan que la reforma del despido quedó expresamente fuera de la reforma laboral pactada en 2021, por lo que supone de "deslealtad" por parte del Gobierno y de los sindicatos, por lo que "no tiene sentido negociar una cuestión que daña el diálogo social y ya nace viciada. No tenemos nada que negociar bajo las actuales circunstancias". El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ante la asamblea de la Confederación, ha confirmado que "no vamos a ir a una mesa en la que la premisa principal no es cierta y en la que el Gobierno dice que la propuesta la tienen que hacer los sindicatos".

Por la mañana, Garamendi, en declaraciones en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, ha cargado contra Yolanda Díaz por la unilateralidad en la aprobación de medidas laborales y ha puesto en duda la continuidad del diálogo social. "El diálogo social va tristemente camino de la UVI porque el Ministerio de Trabajo no negocia materias como el registro horario, el permiso de defunción o el nuevo despido a las mesas de negociación y anuncia su aprobación mediante reglamentos o decretos, como se hacía en épocas previas a la Democracia".