La planta ideal para este invierno: soporta las bajas temperaturas y no requiere cuidados constantes

Cuando el invierno se instala y las temperaturas caen en picado, la mayoría de los jardines parecen rendirse ante el hielo. Las flores desaparecen, el verde se apaga y la naturaleza parece detenerse. Pero entre la escarcha y los tonos grises, existe una flor que desafía al clima, capaz de mantener su color y vitalidad incluso en los días más fríos del año.

Los expertos en jardinería coinciden en que esta planta es una aliada ideal para quienes desean conservar la belleza natural durante el invierno sin invertir grandes esfuerzos. No necesita cuidados constantes, sobrevive a las heladas y ofrece una floración que ilumina el entorno cuando casi nada florece. Su aspecto delicado esconde una fortaleza poco común en el mundo vegetal.

Su nombre suele pasar desapercibido para muchos aficionados a las plantas: se trata de la Vincapervinca, perteneciente a la familia Apocynaceae. Esta especie, originaria de zonas templadas, se caracteriza por sus flores en forma de estrella (habitualmente violetas, aunque también pueden encontrarse en azul o blanco) y por su capacidad para desarrollarse cuando el resto del jardín permanece dormido.

La Vincapervinca crece mejor a la sombra o en lugares con luz indirecta. Si se planta en maceta, resulta esencial garantizar un buen drenaje para evitar que el exceso de agua dañe sus raíces. Al mismo tiempo, no requiere podas constantes ni fertilizantes complejos: su sencillez es parte de su encanto.

Además de ser resistente, aporta vida a los espacios exteriores atrayendo abejas y mariposas incluso en los meses más fríos, cuando estos visitantes son menos frecuentes.