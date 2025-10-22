Marruecos aumenta su presupuesto de Defensa con el fin de estar preparada para la ciberguerra

Marruecos aumenta su presupuesto de Defensa parafinanciar la importación de armas y equipos avanzados y continuar su enfoque de fortalecimiento de la industria de defensa, según expertos magrebíes. Destacaron que las transformaciones globales en curso “imponen un nuevo enfoque hacia la ciberguerra, que requiere un presupuesto integral, centrado principalmente en el desarrollo de recursos humanos”.

Abdul Rahman Al-Makkawi, experto en asuntos militares, afirmó: "en los últimos años,Marruecos ha avanzado hacia la adquisición de armas avanzadas de quinta generación. Se trata de una medida muy costosa, pero refleja el compromiso del Estado de mejorar la eficacia combativa y técnica de sus fuerzas armadas». Agregó, en una declaración a Hespress, que esta tendencia era claramente evidente en los informes y análisis que hablaban de negociaciones y acuerdos avanzados para adquirir plataformas de combate: "Apostar por la eficiencia de estas armas requiere apertura a múltiples mercados y proveedores para garantizar el equilibrio tecnológico y la independencia de suministro, lo que explica los crecientes contactos de Rabat con varias empresas e institutos internacionales de la industria de defensa en Asia, Europa y América".

Marruecos ha invertido en capacidades espaciales militares a través de acuerdos para adquirir satélites avanzados de reconocimiento y vigilancia, que mejoran sus capacidades de inteligencia y vigilancia fronteriza y marítima.

Abdel Fattah El Fatihi, director del Centro de Estudios Estratégicos del Sahara y África, dijo, por su parte, que "los crecientes desafíos de seguridad en la región exigen que Marruecos adopte un enfoque estratégico único encaminado a fortalecer sus capacidades militares para proteger sus fronteras y su seguridad nacional, y asegurar otros intereses estratégicos en consonancia con su posición como potencia regional emergente".

"Marruecos trabaja para adquirir y fabricar sistemas de armas de tecnología avanzada, en particular para el desarrollo de capacidades de guerra electrónica, que son urgentes y costosas. También, para expandir y acelerar su base de fabricación militar y de defensa nacional, en particular en los campos de la aviación, las industrias marítimas, la munición y los equipos logísticos».

"Esto contribuye a fortalecer las alianzas de defensa de Marruecos, ya sea mediante la implementación de las disposiciones de los acuerdos de defensa con Estados Unidos, Israel y Francia, o mediante la profundización de sus alianzas militares con España, India, Brasil y Turquía para la fabricación local de defensa, ya que Marruecos busca transformarse de un mercado importador de armas a un país exportador de armas a través de múltiples alianzas2, concluyó.