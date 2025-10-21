Rescatan un cayuco con 62 inmigrantes, entre ellos dos menores, en aguas próximas a Gran Canaria

La guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha rescatado durante la tarde de este lunes una neumática con 62 inmigrantes, entre ellos 16 mujeres y dos menores, en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

La guardamar fue movilizada por el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas, después de que el buque mercante Nord Topas localizara a la neumática en aguas de Gran Canaria.

Posteriormente la guardamar trasladó a los inmigrantes hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, que trasladó a seis personas a un centro hospitalario, dos de ellas con dolencias moderadas y cuatro por protocolo para su valoración.