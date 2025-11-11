El sarampión reaparece en Canarias con un brote que ya alcanza los 21 casos confirmados

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha confirmado un total de 21 contagios relacionados con el brote de sarampión detectado en La Palma el 20 de octubre. Al primer balance se suman siete positivos recientes, cinco en personas adultas residentes en La Palma y dos en Gran Canaria. Todos los pacientes presentan cuadros leves y evolucionan sin incidencias, según la información oficial.

El foro se originó con tres notificaciones iniciales, correspondientes al caso índice en edad vacunal -mayor de doce meses, a un profesional sanitario y a un menor aún prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado. Las tareas de vigilancia y rastreo realizada en los días posteriores permitieron identificad nuevos vínculos epidemiológicos, entre ellos un positivo comunicado en Tenerife con anterioridad al anuncio del brote palmero, cuyo nexo con el caso inicial quedó verificado tras los estudios de seguimiento.

Desde que se sospechó de los primeros episodios, Salud Pública, en coordinación permanente con la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, activó los protocolos de evaluación, monitorización y control de contactos con el objetivo de cortar la cadena de transmisión. Las autoridades mantienen el seguimiento de las personas expuestas y recuerdan que continúa el rastreo oportuno en torno a cada confirmación.

Durante 2024 se notificaron en Canarias siete casos de sarampión, cinco importados o asociados a importaciones y dos de origen desconocido. En 2025 constan dos diagnósticos adicionales, uno importado y otro sin fuente identificada. A estos se suman dos episodios vacunales descritos como efecto secundario tras la administración del suero, ambos con síntomas leves y sin complicaciones en los menores afectados.