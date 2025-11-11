Vito Quiles desafía a la ULPGC y la ULL y anuncia dos actos en sus campus esta semana

Vito Quiles sí estará en las Islas, y lo hará esta misma semana, retomando así su ruta por las facultades del Archipiélago con dos convocatorias. Este jueves 13 de noviembre en la Facultad de Empresariales de la ULPGC a las 18.00 horas; y la segunda el viernes 14 de noviembre en la Facultad de Derecho de la ULL a las 12.30. El comunicador sostiene que regresará a los campus aunque medie rechazo institucional y lo resume con un mensaje directo entrecomillado que dice "vamos a retomar el tour".

El tono desafiante se refuerza en un vídeo difundido por EDATV donde asegura que pretende volver a dar "ejemplo de movilizaciones masivas, en defensa del bien, de la libertad y la verdad". Además adelanta que antes de volar a Canarias hará parada en Madrid este mismo miércoles.

Las universidades canarias han reiterado su negativa a prestar instalaciones. La ULPGC recuerda en un comunicado que "los campus universitarios son espacios de conocimiento, libertad y convivencia", por lo que "no autorizará" actos que atenten contra esos principios. La institución añade que defiende la libertad de expresión "ejercida desde el respeto" y que su prioridad pasa por garantizar la "seguridad, convivencia y desarrollo normal de la actividad académica e investigadora".

Por otro lado, la Universidad de La Laguna se ha situado en la misma línea. La institución tinferña asevera que sus sedes son entornos de estudio y diálogo y que no dará cabida a propuestas que vulneren los principios democráticos y de respeto mutuo. Su postura se alinea con la advertencia previa que ambos centros educativos ya habían hecho pública y que cita la negativa a permitir actividades "que promuevan la confrontación o el desprecio hacia los valores de igualdad, inclusión y tolerancia".

En semanas anteriores se han producido incidentes y cancelaciones en distintos campus españoles y los rectorados de varias ciudades han insistido en que el debate plural forma parte de la vida académica aunque no ampara discursos de odio ni acciones de provocación política. Quiles, en cambio, enmarca su gira en una defensa de la libertad y mantiene que continuará con su itinerario.