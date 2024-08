En busca y captura una mujer rumana que estafó casi un millón de euros a un profesor jubilado de Cantabria

La Audiencia Provincial de Cantabria ha emitido una orden de detención internacional contra una mujer de origen rumano, condenada a seis años de prisión por un delito continuado de estafa. La acusada trabajaba en un club de alterne en la zona y habría defraudado 922.000 euros a un cliente, en este caso un profesor jubilado, tras establecer con él una relación de supuesta amistad íntima.

Una trama bien planeada

Tal y como demostrarían los hechos, la mujer conoció a su víctima en 2015 en el club donde trabajaba. De esta forma, sacando provecho de la confianza que había establecido y sabiendo, además, que el hombre tenía un considerable patrimonio, ideó un conjunto de engaños para hacerse con el mayor botín posible. Así una de las artimañas que empleó fue hacerle creer al hombre que necesitaba mucho dinero para operaciones médicas, tratamientos de quimioterapia, así como otras situaciones familiares graves.

Con todo ello, entre 2015 y 2017, la mujer obtuvo diversas sumas de dinero que en conjunto ascendieron a 922.000 euros. Así, en el momento en que la víctima quedó sin recursos económicos, la acusada cortó toda comunicación y se desvaneció sin dejar rastro.

Condenada a prisión y prófuga

Pasaron cuatro años y, en el mes de enero de 2021, la Audiencia Provincial de Cantabria sentenció a la acusada a seis años de prisión, además de imponerle una multa de 4.320 euros y que devolviera la cantidad defraudada a la víctima. Esta sentencia fue confirmada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como por el Tribunal Supremo más tarde.

Pero lo cierto es que la mujer no fue encontrada en la dirección que había proporcionado para recibir notificaciones. Pese a los esfuerzos de las autoridades para localizarla, la mujer continúa en paradero desconocido. Según algunas fuentes, la mujer podría estar desempeñando el mismo trabajo en clubes similares en otros países europeos.

Ante este escenario, y dado que no se pudo localizar a la mujer en el país, la acusación particular, a cargo del abogado Mario García-Oliva, pidió la emisión de una orden europea de detención y entrega este 2024. La Audiencia Provincial aprobó finalmente esta solicitud, al mismo tiempo que la Fiscalía apoyó la medida debido al elevado riesgo de fuga y la gravedad del delito. En la actualidad, las autoridades europeas están trabajando conjuntamente para localizar a la fugitiva, cuyo paradero todavía no se conoce.

Situación de la víctima de la gran estafa

Por su parte, el profesor jubilado que confió en las falsas promesas de la estafadora no ha recuperado nada del patrimonio que le entregó y que perdió.

Precisamente por la elevada suma defraudada de la que hablamos, y sobre la cual la propia resolución judicial destaca que es desproporcionada, se piensa que no guarda relación alguna con una simple transacción de servicios sexuales, algo que afirmaba la defensa.