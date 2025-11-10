Asaltan una casa, amenazan a cinco mujeres con arma de fuego y se llevan dinero en Hellín (Albacete): hay tres detenidos

La Policía Nacional ha detenido a tres varones en Hellín como presuntos autores de un robo con violencia que cometieron en una vivienda del municipio, amenazando con un arma de fuego a las personas que se encontraban en el interior.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 2 de octubre, cuando los autores, en un acto presumiblemente planificado, asaltaron una vivienda de la localidad fracturando la puerta de acceso a la misma.

Mientras uno de ellos amenazaba con un arma larga a las cinco mujeres que se encontraban en ese momento en el interior, los dos restantes sustrajeron dinero y enseres personales.

La intervención de la Policía Nacional permitió identificar desde el primer momento a dos de los asaltantes, que fueron detenidos tras realizar un registro en la vivienda en la que residían.

Posteriormente, la investigación llevó a los agentes hasta el tercer participante, que igualmente fue detenido y puesto a disposición judicial.