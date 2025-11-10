Cuatro investigados por estafar a un vecino de Tobarra 6.000 euros en la compra de un camión

La Guardia Civil de Albacete ha investigado a dos personas, vecinas de la localidad murciana de Alcantarilla, de 23 y 55 años de edad, como presuntas autoras de un delito de estafa cometido a través de internet que alcanzó un valor de 6.000 euros.

Además de estas, los agentes han identificado a otras dos personas relacionadas con este hecho delictivo, una de ellas también vecina de Alcantarilla y otra con residencia en Bogotá (Colombia), quien resultó ser el jefe del grupo.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando un vecino de la localidad albaceteña de Tobarra presentó una denuncia ante la Guardia Civil en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa por la compra de un camión anunciado en Internet.

Tras esta denuncia, la Guardia Civil pudo comprobar cómo la víctima llegó a un acuerdo para la compra del vehículo por valor de 17.000 euros, con la condición de que la transferencia se realizase lo antes posible.

Para asegurar la compra, la víctima realizó dos transferencias de 3.000 euros cada una como señal. Después de realizar esta operación, la víctima ya no pudo ponerse en contacto con el anunciante, hecho por el que se percató que había sido estafada.

Cuatro personas implicadas

Las gestiones realizadas permitieron a la Guardia Civil la identificación de cuatro autores de la estafa. El jefe del grupo, con residencia en Colombia, se encargaba de publicar los anuncios fraudulentos, mientras que los otros tres implicados interactuaban con la víctima, la convencían de la compra y extraían el dinero en efectivo en cajeros automáticos en el momento de recibir el envío, para así disponer del mismo y evitar su rastreo.

Las diligencias policiales, instruidas por efectivos del Equipo de la Guardia Civil de Albacete, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de Hellín en funciones de guardia.

Precauciones en las compras de Internet

La compra a través de Internet implica una serie de riesgos que se deben tener en cuenta. Este el motivo por el que la Guardia Civil facilita a los ciudadanos recomendaciones de seguridad para evitar este tipo de estafas. Entre ellas:

Verifica al vendedor a través de opiniones de otros compradores y solicita información detallada sobre el vehículo.

Habla directamente con el vendedor a través de llamadas telefónicas o videollamadas.

Evita hacer acuerdos o pagos por correo electrónico o mensajes de texto.

⁠Solicita una inspección física del vehículo antes de comprarlo. No confíes únicamente en fotografías o descripciones.

Evita enviar dinero en efectivo o utilizar transferencias bancarias anónimas.

Utiliza servicios de pago seguros y rastreables, que ofrezcan suficiente protección.