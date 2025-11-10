Los dos pueblos de Castilla-La Mancha que han rozado los -3 grados al amanecer de este lunes

El frío ya se está haciendo notar en Castilla-La Mancha. Prueba de ello son las bajas temperaturas que se vienen registrando en los últimos días y que hoy han vuelto a ser protagonistas en gran parte de la región.

Los vecinos que más lo han notado han sido los de Mira y Salvacañate, ambas localidades de la provincia de Cuenca, donde este lunes los termómetros han llegado a marcar -2,7 grados a las 08.00 horas, rozando los tres grados bajo cero.

Detrás de estas se sitúa Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, que a la misma hora ha alcanzado los -2,4 grados a la misma hora. Ubicada a 1.062 metros de altitud, Molina de Aragón forma parte del conocido 'Triángulo del frío', una de las zonas donde cada invierno suelen registrarse las temperaturas más bajas de todo el país.

Previsión Aemet

Para este lunes, 10 de noviembre, se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, y algún intervalo nuboso o cubierto en el extremo norocciental por la mañana y en horas centrales del día, cuando no se descarta alguna llovizna débil y dispersa. También se esperan heladas débiles dispersas en zonas montañosas del nordeste.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se situarán en 2 grados en Cuenca y 4 en el resto de la región castellanomanchega, mientras que las máximas experimentarán pocos cambios, alcanzando valores de 18 grados en Toledo, 17 en Albacete, 16 en Ciudad Real, 15 en Cuenca y 14 en Guadalajara.

La jornada de este martes, 11 de noviembre, mantendrá los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y, por la mañana, abundante nubosidad baja en el oeste de Toledo, noroeste de Ciudad Real, en la Alcarria y en el Sistema Central.

Las temperaturas mínimas no registrarán apenas cambios o, si acaso, un ligero ascenso en el noroeste. Las máximas, por su parte, subirán ligeramente, principalmente en el tercio sur, excepto un ligero descenso en el extremo norte.

De esta forma, las mínimas oscilarán entre los 4 y 5 grados en toda la comunidad autónoma, mientras que las máximas serán de 19 en Albacete, Ciudad Real y Toledo, y 16 en Cuenca y Guadalajara.