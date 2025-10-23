Un robo con violencia y fuego en Las Palmas de Gran Canaria deja tres heridos y una caja fuerte vacía

La noche del martes 21 de octubre terminó con un operativo de emergencia en la capital grancanaria. Un individuo habría irrumpido en una casa de la calle Buenos Aires, en Las Palmas de Gran Canaria, donde presuntamente inmovilizó a sus tres moradores y se llevó el contenido de una caja fuerte tras provocar un conato de incendio en la planta alta.

El aviso llegó sobre las 23.00 horas a la sala del 091, después de que un vecino detectara humo saliendo por una de las plantas superiores de la vivienda. Varias patrullas acudieron de inmediato y, desde una azotea colindante, pudieron comprobar que el humo procedía del piso superior, lo que apuntaba a un foco incipiente. Esa constatación activó un protocolo de urgencia mientras se verificaba si había personas atrapadas en el interior.

Los agentes intentaron primero contactar con los ocupantes mediante golpes en la puerta principal. Nadie contestó y los testimonios del vecindario indicaban que la familia se encontraba dentro. Ante el riesgo evidente y la progresión del humo, la dotación decidió forzar el acceso para evitar un desenlace peor.

Ya en la planta baja, el entorno resultaba irrespirable por la concentración de humo. Incluso caían pequeños fragmentos del falso techo superior, probablemente dañados por el calor. En ese momento, una voz de auxilio guió a los policías hacia una estancia del fondo. Al abrir, localizaron a tres personas, una madre y sus dos hijos adultos, atados con cuerdas y sábanas. Uno de ellos presentaba lesiones en la cabeza compatibles con un golpe con un objeto contundente.

La prioridad fue liberarlos y sacarlos a la calle con rapidez. Mientras se aseguraba la evacuación, una de las víctimas relató que un hombre había entrado con intención de robar, que los había reducido y que les exigió el lugar donde guardaban el dinero. Bajo coacción, le habrían indicado la existencia de una caja fuerte situada en la planta superior.

Con los moradores ya a salvo, los policías solicitaron asistencia sanitaria y la intervención de los bomberos, que sofocaron el fuego y ventilaron el inmueble. Finalizada la extinción, se efectuó una primera inspección de seguridad en el interior. No se halló a ninguna persona y se localizó una caja fuerte de pequeñas dimensiones abierta y vacía.

El caso se encuentra en manos de la Comisaría del distrito sur de Las Palmas de Gran Canaria. La investigación continúa abierta y, por el momento, no hay detenidos. Los trabajos se centran en reconstruir la secuencia del asalto, determinar si el conato de incendio se originó para borrar huellas o como maniobra de distracción y delimitar la ruta de fuga del presunto autor.