Pillan al ladrón que robaba cobre en pueblos de Albacete: causó pérdidas de más de 12.000 euros

Agentes de la Guardia Civil de Montealegre del Castillo y del Equipo de Investigación de la Benemérita de Caudete han detenido a un vecino de la localidad alicantina de Elda, de 41 años de edad, como presunto autor de cuatro delitos de robo de cable de cobre del alumbrado público de varias poblaciones albaceteñas, además de por otro de hurto de gasoil.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción de cable de cobre del alumbrado público en las localidades de Bonete, Pozo Lorente y Casas de Juan Núñez, entre otras.

En algunos casos, estos robos provocaron la interrupción del servicio de alumbrado, generando así molestias a los vecinos de las mismas y el consiguiente perjuicio económico para los consistorios.

A raíz de estos hechos, los agentes comprobaron que el autor aprovechaba las horas nocturnas para levantar las arquetas próximas a las farolas del alumbrado público. Posteriormente, cortaba el cable de toma de tierra, logrando en la mayoría de las ocasiones que el alumbrado continuara dando servicio y así evitar sospechas de la sustracción.

El avance de las pesquisas puso el foco en una persona afincada en Elda, que se desplazaba en el vehículo de una tercera persona hasta las localidades que días antes había seleccionado y vigilado, donde cortaba el cable de cobre en pequeñas secciones para facilitar su transporte.

En el desplazamiento a Bonete, además de sustraer el cable de cobre de las farolas públicas, realizó el hurto de unos 40 litros de combustible de una grúa estacionada en el parking de un taller.

Más de 12.000 euros en daños

Las actuación de la Benemérita pudo constatar que el cable de cobre sustraído en los cuatro robos investigados y esclarecidos ascendía a 2.000 metros, lo que produjo un perjuicio económico a los Ayuntamientos afectados de más de 12.000 euros.

Las diligencias policiales instruidas por la Guardia Civil fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de Almansa, en funciones de guardia, que ha entendido de los hechos delictivos.