¿Cuál es el origen de 'caga y vete'? La expresión que da morbo en España pero que en Albacete no gusta nada

El castellano es una lengua que mantiene una profundidad tradicional y cultural exquisita. No solo ha sido forjada por una gramática o un vocabulario en concreto, sino que también mantiene esa originalidad por su largo repertorio de expresiones populares, dichos y el reconocido 'refranero español', del cual se dice que es la verdad pura y absoluta. Todo esto es y ha sido el reflejo del paso de los siglos, de la sabiduría de los pueblos, de las costumbres ancestrales y, por supuesto, del sentido del humor.

En este sentido, una de las Comunidad Autónomas de España que destaca sobre todas las demás es Castilla-La Mancha, un lugar que ocupa una posición fundamental en cuanto a riqueza cultural se refiere. Gracias a su ubicación geográfica y al estilo de vida que se respira allí, ha podido jugar con el rol de ser una de paso, de mezcla y de mucha tradición. Su contribución al patrimonio oral español es innegable, ya que su imaginación ha sido capaz de llenar a la sociedad de expresiones ligadas, en gran parte, al mundo agrícola.

La riqueza oral de Castilla-La Mancha está visible en sus expresiones

También suelen destacar frases hechas en referencia a la dureza del clima, a esa época veraniega en la que los termómetros están casi por los 40ºC; y no solo eso, ya que también priman el carácter directo de sus habitantes y, posiblemente, la ironía más grande de todas. Entre las más comunes procedentes de esta comunidad se puede encontrar un repertorio lleno de frases tan gráficas como elocuentes.

Un claro ejemplo de ello son las siguientes: 'Tienes más cuento que Calleja', 'Va hecho un pincel', 'Estás como una regadera' o 'Lleva más capas que una cebolla'. Otros que también abundan mucho son los refranes relacionados al campo, como pueden ser: 'Más basto que un arado', 'Año de nieves, año de bienes', 'Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo' o 'Si llueve en San Blas, cuarenta días más'.

La influencia de Castilla-La Mancha en el refranero español

Y ya por no hablar de sus refraneros más clásicos, como pueden ser 'Cuando marzo mayea, mayo marcea', 'Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo', 'Al pan, pan, y al vino, vino' o 'Más vale pájaro en mano que ciento volando'. No obstante, de entre todas estas existe una muy reconocida en todo el país y que, prácticamente, todos los españoles la habrán dicho en algún momento de su vida.

Se trata de la expresión 'Caga y vete', la cual se dice en Albacete por su rima. Es cierto que existen frases que pueden tener un significado bueno, pero también están aquellas en las que ocurre justo lo contrario, y aquí pasa justo eso. En cuanto a su origen, existen diversas teorías pero no hay ninguna que sea la exacta. Por ejemplo, varios especialistas arrojan a que podría haber sido copiada del dicho 'Santander, cagar y volver’, el cual se le atribuía al Rey Pelayo.

Una infinidad de orígenes para una sola frase

Por su parte, otros apuntan a que sus inicios estarían vinculados al año 1856, momento en el que hubo una pésima cosecha de judías en toda la región albaceteña y que supuso una crisis alimentaria y, por consiguiente, que gran parte de los ciudadanos tuvieran que abandonar la ciudad. La última de todas es la que se atribuye a la segunda mitad del siglo XIX, época en la que los pasajeros del tren hacían una parada en Albacete durante sus trayectos.

Tan solo descansaban durante un cuarto de hora, lo típico que se hace ahora en los viajes de carretera: se pasa por una gasolinera, se estiran la piernas, se va a un baño, se compra una botella de agua y se sigue el camino; todo esto en 15 minutos (a no ser que se pare para comer). Por eso se estaría diciendo 'Albacete, caga y vete', para ir a la ciudad tan solo al excusado y no hacer nada más.

Una expresión que cansa a la gente de Albacete

Puede parecer extraño, pero a mucha gente de Albacete no les gusta esta expresión porque se percibe como una sentencia despectiva a la ciudad y todos sus habitantes. Entre las principales razones, entra la siguiente justificación. En primer lugar, puede llegar a sugerir que es un lugar en el que no merece la pena quedarse, ya que se estaría dando una mala imagen de la provincia; se estaría yendo al sitio para hacer lo más imprescindible y luego marcharse a toda prisa. En segundo lugar, se podría estar viendo ridiculizada la identidad manchega.

Es cierto que se dice de forma irónica y exagerada, pero muchos albaceteños ven de este dicho algo injusto y ofensivo. En tercer lugar, existen casos en los que se emplea esta frasesin conocer nada del contexto, por lo que esto también estaría reforzando aún más los estereotipos negativos hacia toda la región. Y, en último lugar, el hartazgo de los ciudadanos. Es cierto que en estos casos no molestaría el contenido de aquello que se dice, sino el número de veces que han escuchado ya esta expresión, algo que puede suponerles cansancio, fastidio y rechazo.