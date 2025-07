El día en el que Ernesto Sevilla opinó sobre los vallisoletanos: "Dicen que los manchegos somos sosos"

Uno de los famosos más manchegos por excelencia esErnesto Sevilla, profesional del humor que nació en Albacete y que también estudió en Cuenca. Entre sus trabajos más destacados como actor, humorista y especialista en monólogos se pueden destacar su papel como Teodoro Rivas en la serie de televisión 'La que se avecina', sus numerosas participaciones en 'El club de la comedia' o su colaboración en la canción 'Mandanga Style' con el personaje de Amador Rivas (interpretado por Pablo Chiapella en la serie anteriormente mencionada).

En la más rigurosa actualidad Sevilla concedió, junto con Joaquín Reyes, una entrevista para la Cadena Ser en la que se hablaron sobre las complejidades que ahora presenta el mundo de la comedia. Trataron cómo pueden ser los inicios a día de hoy para los más jóvenes que quieren sumergirse en el mundo del humor. Pese a que nada es como lo fue en su momento para ambos, comentaron que aún "hay muchísimos bares y salas donde puedes actuar".

Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban HBO Max

"Albacete está llena de gente muy rumbosa, son muy graciosos"

No obstante, también apuntaron a que existen nuevas vías de acceso alejadas de la televisión que pueden ser de gran utilidad para que los futuros cómicos se den a conocer. Se tratan de las redes sociales en las que circulan videos de todo tipo, como pueden ser TikTok o Instagram, donde "puedes hacerte viral con un vídeo de un minuto aunque todo tiene que ser más inmediato, más corto", explican.

Ante este mismo medio, también se puso en valor la cantidad de humoristas procedentes de Albacete que han sido lanzados al estrellato. Para Ernesto, lo que ocurre con los albaceteños es que “como no tienen nada, la gente agudiza el ingenio”. También sumó que los habitantes de esta ciudad castellanomanchega son "gente muy rumbosa que no para en su casa, son muy graciosos".

"Mi trabajo me gusta mucho, me distrae de las cosas malas de la vida"

Su trayectoria ha sido innegable, y eso que en noviembre de 2023 aseguró que en España no era "un buen momento para dedicarse a nada", aunque siempre hay un pequeño hueco para hacer reír a la gente; hasta el mismo se reía, ya que afirmó que "por lo menos siendo humorista te ríes". Lo que es seguro es que, para el que también ha sido el director de diversos cortometrajes, su trabajo le encanta. Ante la pregunta que le hizo El Norte de Castilla sobre a qué se habría dedicado si no fuese humorista respondió lo siguiente: "No lo sé , yo creo que nada bueno. Mi trabajo me gusta mucho, me distrae de las cosas malas de la vida".

Ernesto Sevilla, director de la película de "Camera Café", presentándola en el Festival de Málaga - Alberto Ortega / Europa Press Alberto Ortega Europa Press

"La verdad es que no, no es así para nada"

En cuanto a su opinión acerca de si los vallisoletanos son "tan sosos como dicen", su sentencia es clara: "La verdad es que no, de los manchegos también dicen que somos sosos y no es así para nada". Tratando el tema de Valladolid, algunos de los guiños más originales de los humoristas en sus monólogos sobre esta ciudad fueron los de Leo Harlem o J.J. Vaquero.

El primero, quien estuvo viviendo gran parte de su vida allí pese a ser leonés, hizo hincapié en el frío que hace: "La gente dice: es que los de Valladolid sois muy frío, y yo digo: demasiado que salen". El segundo, que sí que es procedente de Valladolid, hizo reír al público sobre la sinceridad de todo este territorio: "Los pueblos de Valladolid son muy sinceros. Hay un puente sobre el Duero y ¿Cómo se llama el pueblo? Puente Duero. ¿Qué hay laguna? Laguna, ¿Qué no hay laguna? La Seca".

"Todos tenemos un gañán dentro"

Siempre se ha dicho que Castilla-La Mancha es una tierra que cuenta con la mayor presencia de gañanes, cuando en realidad gran parte de los españoles no consideran que ninguna de sus ciudades entran en el top 10 de las más maleducadas de todas. Al fin y al cabo, Para Sevilla"todos tenemos un gañán dentro, en el fondo, una parte gañán que sale de vez en cuando. Gañanes hay en todos lados".