La Diputación de Toledo sostiene que la nueva imagen de la institución cuenta con el aval del Registro de Marcas y Patentes

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, aseguro que la Diputación "es una institución que trabaja de manera seria y cuando se solicitó la imagen corporativa se solicitó también la autorización requerida, en enero del año pasado, en el registro, cumpliendo el plazo de exposición y alegaciones, sin registrarse objeciones, reclamaciones ni dilaciones que impidan la plena vigencia de dicho registro".

Así lo manifestó ante los medios de comunicación Romera, en alusión a la polémica artificial en torno a la nueva imagen de la Institución, informado que la misma cuenta con el aval del Registro de Marcas y Patentes de España.

"Les puedo decir que la Diputación de Toledo cuenta con todas las marcas, registros y patentes de esta imagen, que es propiedad de la Diputación, pues tras haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado y estar sujeto al plazo establecido de posibles alegaciones, que no se produjeron, el Registro de Marcas y Patentes inscribe a nombre de la Diputación de Toledo la imagen corporativa, el logo y la marca, que pasan a ser de uso exclusivo de la Institución", aclaró Romera.

Según ha trasladado la institución en un comunicado, el vicepresidente ha reflexionó: "Esto me hace pensar que habrá gente que tendrá que pedir disculpas por levantar bulos, falsos testimonios y engaños a la sociedad". Acto seguido, ratificó que la institución lamenta que, en los últimos días, determinados mensajes en redes sociales y declaraciones partidistas hayan sembrado dudas sobre la autenticidad del proceso.

"Esta marca-logo, -ha dicho-, encargada por la Diputación hace tiempo con criterios de transparencia, pasa, por tanto, a tener la protección necesaria para que sea propiedad de la institución provincial y sea utilizada con plena garantía por todos los toledanos. Con ello, la Diputación subraya que actúa desde la legalidad, el respeto a la propiedad intelectual y la buena gestión de los recursos públicos".

Transparencia y uso responsable del dinero público

El vicepresidente expresó su deseo por "zanjar esta polémica apelando a la seriedad –con mayúscula– y al compromiso que la Diputación tiene con cada ciudadano, con cada municipio de la provincia. Cualquier persona, colectivo o grupo que haya difundido informaciones no contrastadas debe, al menos, reconocer el error de plantear un debate en torno a un asunto ya resuelto".

Joaquín Romera finalizó su intervención asegurando que "la Diputación de Toledo reafirma así su compromiso con la transparencia, con el uso responsable del dinero público y con que la institución actúe como garante del interés general, libre de bulos y de manipulación. Así lo seguiremos demostrando, día a día, con hechos y no con retórica”.

La nueva imagen, planteada como doble "T", simboliza, según la institución, la historia, el patrimonio, la cultura, el deporte, el entretenimiento, la gastronomía, el tejido social y empresarial, la tecnología, el presente y el futuro de la provincia.Esta elección gráfica responde a un proceso reflexivo con el objetivo de que todos los toledanos puedan sentirse representados