Arranca el confinamiento de las aves de corral de toda Castilla-La Mancha: qué se puede y qué no se puede hacer

El confinamiento de las aves de corral en toda Castilla-La Mancha ha comenzado. Una medida que arranca después de que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural haya publicado este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la resolución, que entra en vigor hoy mismo para prevenir y controlar la dispersión de la influenza aviar.

La resolución, aplicada este lunes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 18 zonas de especial riesgo de la región, se extiende así a los 919 municipios de comunidad para evitar el contacto de las aves de corral, tanto en explotaciones avícolas como en las aves de autoconsumo -aquellas que los particulares mantienen en sus huertos o casas de campo, con las aves silvestres-.

Este confinamiento permite, además, que tanto las explotaciones de camperas como ecológicas puedan mantener su categorización en los huevos, pese al elevado riesgo que atraviesa el sector.

Normas para granjas y autoconsumo

Según ha trasladado el Gobierno regional en un comunicado, no se permitirá la cría de aves de corral al aire libre. Solo se podrá mantenerlas fuera si se colocan de telas pajareras o cualquier dispositivo que impida el contacto con aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones, evitando así el contacto de estas con los alimentos o el agua de las aves de corral.

De igual modo, se prohíbe dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, excepto en caso de que se trate esa agua a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

La resolución impide también que los depósitos de agua situados en el exterior, requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, estén desprotegidos frente a las aves acuáticas silvestres.

La resolución tampoco permite la utilización de pájaros de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo; y, de la misma manera, impide la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral.

Por último, la resolución impide la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluyendo los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.