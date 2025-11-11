Encuentran sin vida a una madre y su hijo en su domicilio en Consuegra (Toledo)

Los cuerpos sin vida de una madre, de 87 años, y su hijo, de 61, han sido hallados en un domicilio de la localidad toledana de Consuegra. Los guardias civiles fueron quienes encontraron este pasado domingo los dos cadáveres, en los que, en un principio, no se aprecian indicios de criminalidad.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, el hallazgo se produjo tras una alerta por parte de varios vecinos al llevar días sin ver a los fallecidos, por lo que los agentes se personaron en la vivienda, en la que tampoco existen señales de criminalidad.

Estas mismas fuentes has trasladado que el hijo estaba al cuidado de su madre, en situación de dependencia.

Aunque aún se sigue estudiando el caso, las primeras pistas de la investigación apuntan que el varón habría fallecido a causa de un accidente doméstico, mientras que la muerte de su progenitora, se debe a causas naturales, al no recibir la atención necesaria que le proporcionaba su hijo.