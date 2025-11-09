El segundo pueblo más rico de Toledo está a siete kilómetros de la capital y tiene más de 4.000 habitantes

La renta media bruta en Castilla-La Mancha alcanzó en 2023 los 26.399 euros, una cifra que evidencia la ligera mejora económica de la región durante el último año. Aunque sigue situándose entre las comunidades con menor renta del país, solo por delante de Extremadura y Andalucía, el aumento de casi 1.000 euros respecto a 2022 refleja una tendencia positiva.

Entre los más de 900 municipios castellanomanchegos, algunos destacan muy sobre el resto. Uno de ellos es Pepino, en la provincia de Toledo, que vuelve a situarse como el pueblo con mayor renta de toda Castilla-La Mancha.

Según la reciente estadística del IRPF por municipios mayores de 1.000 habitantes, sus habitantes declaran una renta media de 38.282 euros por contribuyente, lo que le coloca en el puesto 119 a nivel nacional. A este le siguen Trillo, con 36.919 euros, y Cabanillas del Campo, con 35.968 euros.

Justo después, el ranking regresa a la provincia de Toledo con Cobisa, que no solo se ha consolidado como el segundo municipio más rico de la provincia de Toledo, sino también como el cuarto de toda la región, con una renta media de 35.791 euros.

Este municipio, que pertenece al área metropolitana, ha crecido bastante en los últimos años, en parte gracias a su cercanía a la capital y a su atractivo para familias jóvenes que buscan vivir cerca de Toledo sin renunciar a la belleza de lo rural.

Este ha sido uno de los motivos que ha convertido a Cobisa en uno de los municipios con mayor renta y mejor calidad de vida del entorno de Toledo y también de Castilla-La Mancha.

Qué ver

Ubicado a tan solo siete kilómetros de Toledo, Cobisa se ha convertido en un lugar elegido por muchos toledanos para vivir cerca de la capital, a un coste generalmente más económico y sin desentenderse del bienestar y la tranquilidad que se respira en los pueblos pequeños.

Su edificio más emblemático es la Iglesia Parroquial de San Felipe y Santiago Apóstol, restaurada en 1942. En una finca privada, las afueras del casco urbano se conserva una espadaña y los restos de un convento del siglo XVIII. Esto refleja la larga historia de este municipio, que se caracteriza por estar rodeado de olivos e invita a disfrutar de una exquisita gastronomía local.

La mejor opción para ir a la localidad desde Toledo es en coche. Si te decantas por esta opción, debes tomar la carretera que te lleva a la localidad, siguiendo las indicaciones donde aparece el nombre de "Cobisa". La duración del trayecto es de unos 15 minutos, aproximadamente, dependerá del punto de salida que escojas, ya que hay varios.