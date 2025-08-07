Un incendio en el vertedero de Cuenca quema unos 3.000 m2 de basura

El incendio del vertedero de Cuenca, que se declaró en la tarde de este miércoles y que ya está perimetrado, ha quemado unos 3.000 metros cuadrados de basura.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio, que se detectó a las 19:45 horas de este miércoles, no ha causado heridos ni ha afectado a la calidad del aire en la zona.

A primeras horas de la madrugada, los bomberos de Cuenca que se habían desplazado para controlar las llamas, se marcharon del lugar, ya que no había riesgo de que el incendio se propagara a otras zonas del vertedero y la maquinaria pesada de las instalaciones se han quedado moviendo la basura afectada para que siga combustionando.

Con todo, los bomberos de Cuenca tienen previsto volver este jueves por la mañana para supervisar la evolución del incendio y por si es necesario refrescar alguna zona.

Durante la noche, diez medios de maquinaria pesada de la Diputación de Cuenca han trabajado en el lugar del suceso, que se ha originado en la parte del vertedero que no está sellada.

La gran columna de humo negro se pudo ver este miércoles por la noche desde varios puntos de la capital.

Aunque se desconocen las causas concretas del incendio, cabe recordar que Cuenca ha estado en los últimos días en aviso amarillo por altas temperaturas.