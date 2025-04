Pillan a un hombre que utilizaba artes prohibidas de caza en una zona de linces muy cerca de Toledo

La Guardia Civil de Toledo ha investigado a un hombre por la presunta comisión de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, por el uso de artes prohibidas para la caza en un paraje de Guadamur (Toledo).

Las investigaciones llevadas a cabo por Efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza de Toledo (Seprona) se iniciaron tras la denuncia de un particular por quedarse atrapado su perro en un lazo al ir paseando a su cánido en las inmediaciones de un coto de caza.

Cuando los agentes se desplazaron a la Finca de caza, en la Inspección del acotado se observó, en una zona de matorrales, la existencia de varios lazos de cable de acero sin freno, dispuestos para su uso, instalados en pasos por donde habitualmente transita la fauna salvaje.

En el desarrollo de la operación, denominada 'Guadazal', se identificó a una persona en los alrededores de la finca objeto de inspección, portando en un vehículo diversos utensilios para la caza. Entre ellos, gran cantidad de lazos de cable de acero dispuestos, preparados para ser colocados en el medio natural, de similares características a los ya instalados en la finca, además de otros utensilios como un tridente con tres arpones para dar muerte a especies capturadas y piquetas y rollo de alambre para arreglo de los lazos.

En el desarrollo de la investigación los agentes también localizaron en los alrededores de la zona afectada, oculto entre los matorrales, el cadáver de un zorro, que tenía fuertemente enrollado alrededor del cuello un cable de acero, de un lazo similar a los instalados en la zona.

Además de la identificación del presunto autor de los hechos, se han retirado del medio natural hasta 18 medios de captura prohibidos, evitando así, los daños ecosistémicos que hubiesen ocasionado la captura prohibida de especímenes de fauna en la zona afectada, la cual es zona de presencia estable de especies protegidas como el Lince Ibérico (Lynx Pardinus).

Peligro para la biodiversidad

Los lazos de cable de acero son medios no selectivos de fauna, además de ser medios de captura tremendamente lesivos, puesto que no disponen de freno u otro dispositivo similar que evite que sí se atrapa a una especie de fauna, no objetivo de captura pueda liberarse, sin producirle un daño sustancial o la muerte, algo que es un peligro para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Según el Código Penal, esta persona, como presunto autor de un delito de contra la fauna, se enfrenta a una pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, así como la privación del derecho para la tenencia y porte de armas en el mismo periodo.