Da positivo en cocaína y cannabis mientras conducía una ambulancia en una carretera de Ciudad Real

La Guardia Civil ha denunciado al conductor de una ambulancia que circulaba por la provincia de Ciudad Real tras detectar presencia de drogas en su organismo. El caso se produjo durante un control rutinario de tráfico en el término municipal de Valdepeñas.

Los hechos ocurrieron cuando agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real realizaban un punto de verificación de alcoholemia y drogas en el kilómetro 92 de la carretera CM-412, que conecta Almagro con Almansa.

Durante la operación, se detuvo de forma aleatoria una ambulancia para someter al conductor a las pruebas pertinentes en materia de seguridad vial.

El resultado del test salival arrojó un positivo en cocaína y tetrahidrocannabinol (principio activo del cannabis), lo que llevó a los agentes a inmovilizar el vehículo en el mismo lugar del control. Posteriormente, el laboratorio de referencia confirmó el resultado mediante el correspondiente análisis de contraste.

Como consecuencia, se ha tramitado una denuncia por infracción al artículo 14.1, opción 5A) de la Ley de Seguridad Vial, que sanciona la conducción de vehículos bajo la presencia de drogas en el organismo. El expediente ya ha sido remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.