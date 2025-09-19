Ramón García lo hace en directo: se baja los pantalones en 'En Compañía' y hace historia de la televisión

Ramón García, el querido presentador de 'En Compañía', el programa de las tardes en la televisión pública de Castilla-La Mancha (CMM), regaló ayer a la audiencia uno de los momentos más divertidos y surrealistas del año en la televisión manchega: ¡se bajó los pantalones en pleno directo y se quedó en calzoncillos!

Todo ocurrió en un ambiente distendido, mientras uno de los miembros del equipo técnico trabajaba con los pantalones arremangados por culpa del sofocante calor que azota estos días a la región. Con ese humor blanco que le caracteriza, el presentador comentó: "Quiero que vean el nuevo estilismo que van a utilizar todos los compañeros de cámara. Por favor, plano a Isaac".

La cámara obedeció, enfocando a Isaac, uno de los técnicos, luciendo pierna como si de una pasarela veraniega se tratase. Entre risas, Ramón lanzó su ya célebre frase del día: "¡Eso son dos piernas y lo demás son puñetas!"

Un gesto inesperado (y muy aplaudido)

La broma parecía acabar ahí, pero no. Al sumarse "el tío Paco", otro de los trabajadores del programa, también con pantalones remangados, Ramón dejó caer una frase de esas que solo él puede decir con total naturalidad: "Me han dado ganas a mí de bajarme los pantalones... Llevo unos calzoncillos hoy color azul".

Las risas del público y de la copresentadora del programa Gloria Santoro, fueron el empujón definitivo. "¡Ahora lo haces!", le animó Santoro entre carcajadas. Y Ramón, ni corto ni perezoso, se los bajó.

Ramón García y Gloria Santoro durante la emisión del programa 'En Compañía' de este jueves 'En Compañía' / CMM

En segundos, uno de los presentadores más icónico de la televisión española estaba de pie, en directo, con unos calzoncillos azules y la misma sonrisa de siempre. "¡Tienes buenas piernas", soltó Gloria, entre aplausos.

El gesto espontáneo de Ramontxu, acompañado de carcajadas y aplausos, ya se perfila como un plano para "la historia de la televisión".