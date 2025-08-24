Ramón García, muy crítico con la gestión de los incendios en España: "Dejen de hacer el ridículo"

Con una dilatada carrera televisiva sobre sus hombros, Ramón García demostró el otro día que no tiene pelos en la lengua, criticando fervientemente la actitud y la gestión política de nuestros representantes con respecto a los incendios que han atosigado y siguen castigando a muchas regiones de nuestro país, provocando grandes pérdidas económicas para miles de ciudadanos españoles, así como caos ferroviarios en varios puntos de nuestra geografía. El maestro de ceremonias de 'El Grand Prix del verano' no dudó en alzar la voz en su programa diario en las tardes de la televisión pública de Castilla-La Mancha y espetó la voz de alarma ante lo sucedido en estas últimas semanas con respecto el fuego.

Menos mensajes cruzados y más soluciones

Durante una de sus últimas intervenciones en el magacín vespertino 'En compañía', Ramón García no dudó en criticar que muchos políticos de nuestro país se han dedicado durante esta grave crisis en intercambiar mensajes cruzados en vez de paliar la terrible situación con soluciones. "Se está quemando todo y da tanta pena. Castilla-La Mancha, que ha tenido sus incendios y sus sustos, lo tiene todo bastante controlado, pero ¿y Castilla y León? Galicia, el Sur por la zona de Cádiz, por Tarifa, Madrid en Tres Cantos… hay que darle una pensada a esto", espetó el maestro de ceremonias vasco.

"Hay que cuidar más los montes. Volver a tener animales en los montes para que se coman toda la hierba mala y que no haya fuego. Luego tiene que haber gente que haga un trabajo de mantenimiento, todo el año, para que no llegue el verano con estas temperaturas que ya va a ser toda la vida así y va a ir a peor… ¿Qué vamos a estar cada verano así?", continuó con esta pregunta su alegato antes de atizar con sonoridad a la clase política española. "Señores políticos, dejen de pegarse entre ustedes, dejen de hacer el ridículo entre ustedes y arreglen los problemas de los ciudadanos. Déjense de mandarse mensajitos, dejen sus sitios de vacaciones, que pagamos nosotros, salgan todos de sus sitios de vacaciones y pónganse a trabajar. Porque se está quemando este país. Y parece que a algunos les da exactamente igual, pues da mucha pena, da mucha pena y mucha vergüenza. Ayer había miles de personas en trenes que no pudieron funcionar y nadie les daba soluciones. Eso sí, la ministra llegó en un coche oficial, en avión privado. Ellos llegan bien a todos los sitios, pero los ciudadanos… un poquito de vergüenza. Que se está quemando media España, que hay muertos. Es que es indignante", sentenció con dureza Ramón García, con una directa advertencia a los políticos de España.