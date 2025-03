Historia de la televisión: ¡Ramón García enseña en directo su 'pajarito' ante el asombro de todos!

El veterano presentador Ramón García 'Ramontxu' ha protagonizado dos momentos virales en televisión en los últimos días. Primero, en 'En Compañía', el programa que conduce en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, donde una conversación sobre situaciones incómodas ha acabado con una broma inesperada. Después, en un tono más serio, ha respondido con ironía a la propuesta de la Academia de Televisión de grabar un programa homenaje para el futuro.

Durante una de las últimas emisiones de 'En Compañía', el comunicador vasco y su compañera Gloria Santoro han comentado situaciones embarazosas. Entre ellas, el presentador ha confesado que en más de una ocasión había salido del baño sin subirse la bragueta, incluso estando en directo en televisión. "Momento incómodo", ha reaccionado Santoro, a lo que García ha añadido con humor: "Lo malo es que se te salga el... pirulí".

Ramon García Atresmedia

Lejos de quedarse ahí, el periodista ha ido más allá y, para sorpresa de todos, ha metido un dedo por la abertura del pantalón para simular un momento aún más embarazoso. La ocurrencia ha provocado carcajadas en el plató de 'En Compañía' y en las redes sociales, donde el momento se ha vuelto viral. Desde otros programas de televisión no han tardado en reaccionar. En 'Zapeando', Quique Peinado ha comentado entre risas que "el tema se le fue de las manos" a 'Ramontxu'. Mientras, Dani Mateo, presentador del programa de laSexta, hizo un guiño a Chiquito de la Calzada, asegurando: "Se le ha escapado el pájaro... pero ya volverá porque sabe dónde están los huevos", en referencia a una de las frases célebres del humorista malagueño.

Esta semana también, Ramón García ha logrado ser protagonista por segunda ocasión, esta vez por una inesperada propuesta de la Academia de Televisión. El presentador ha contado en 'En Compañía' que la institución le había contactado para grabar un programa en el que los profesionales más veteranos dejan entrevistas preparadas para ser emitidas tras su fallecimiento. "Me han llamado para decirme que hay que grabar el programa que hacen con todos los veteranos para cuando palmes", ha explicado García con su característico humor, antes de añadir que su respuesta ha sido clara: "Estoy en activo, de hecho, estoy preparando mi programa de esta tarde".

A pesar de la sorpresa inicial, Ramón García ha confirmado que ha aceptado la propuesta, aunque con una condición: "Lo grabaré cuando me salga de mis bases", en una frase que rápidamente se ha vuelto viral en redes. Desde el plató de 'Aruser@s', Alfonso Arús ha reaccionado este miércoles con incredulidad al enterarse de la propuesta de la Academia: "Ramón y yo somos del mismo año, él de noviembre y yo de mayo... ¡y a mí no me han llamado nunca, ni me llamarán!". Con estos dos episodios, Ramón García demuestra una vez más su sentido del humor y su capacidad para conectar con el público, consolidando su lugar como uno de los presentadores más queridos de la televisión española.