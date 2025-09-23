De Toledo a Alcaraz: diez rutas para seguir los pasos de Al-Ándalus en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha incorpora diez nuevas rutas turísticas a su oferta experiencial dentro del proyecto 'Innova Experiencia Andalusí', una iniciativa que busca poner en valor el legado patrimonial, cultural y gastronómico de la cultura andalusí en la región. El programa forma parte de las acciones financiadas con fondos europeos Next Generation EU.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, valoraba el proyecto como un ejemplo de colaboración público-privada para innovar en el diseño de experiencias turísticas, destacando la huella andalusí aún visible en el patrimonio regional. "Trabajando en red y sumando iniciativa pública y privada, somos capaces de desarrollar proyectos que enriquecen y diversifican la oferta turística de los territorios”, afirmaba.

Castilla-La Mancha se suma así a la segunda edición de 'Innova Experiencia Andalusí', junto a otras entidades públicas y privadas como Let’s Go Halal, la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía, la Diputación de Sevilla, Fundación Visit Valencia o el Ayuntamiento de Medinaceli, entre otros. "No es casual que esta presentación se celebre en Toledo, la única ciudad española citada en Las Mil y Una Noches y un referente en el legado andalusí", añadía la consejera.

Estas nuevas rutas permitirán visibilizar y revalorizar elementos históricos, naturales y culturales ligados al periodo andalusí, con el objetivo de diversificar el turismo y consolidar los buenos datos del sector. De hecho, Patricia Franco recordaba que Castilla-La Mancha batió su récord histórico de empleo turístico en agosto, con 54.220 personas afiliadas a la Seguridad Social, la mejor cifra para ese mes y la segunda más alta de toda la serie histórica.

Las rutas están disponibles con detalle en la web oficial del proyecto experienciaandalusi.com

Las diez rutas turísticas andalusíes en Castilla-La Mancha

La Medina de Tulaytula (Toledo)

Recorre enclaves como la Mezquita del Cristo de la Luz, la Puerta de Bisagra, el Alcázar, los Baños de Tenerías, la Sinagoga de Samuel ha-Leví o la Mezquita de Tornerías, entre otros.

Medinas del Valle del Tajo

Conecta Toledo y Talavera de la Reina, pasando por el Castillo de Oreja, Maqueda, las atalayas de Segurilla y El Casar, y la ciudad visigoda de Vascos.

Del monacato dimmí a la defensa de Tulaytula

Incluye enclaves como Santa María de Melque, San Pedro de la Mata, los castillos de Peñas Negras y Almonacid o los Baños de Ajofrín.

Del paisaje andalusí al dominio de las órdenes militares

Une Toledo con Ciudad Real a través de localizaciones como el Museo del Azafrán, los castillos de Peñarroya, Rochafrida, Alhambra y La Estrella.

Omeyas, almohades y calatravos en La Mancha

Ruta por la provincia de Ciudad Real, con visitas a Calatrava la Vieja, Alarcos, Castillo de Doña Berenguela, Salvatierra o la gastronomía de las berenjenas de Almagro.

Aljamas y fortalezas santiaguistas en la Sierra de Alcaraz (Albacete)

Incluye Alcaraz, Yeste, Socovos, la fortaleza de Isso, y torres como Gorgojí, Haches u Ontur.

Šintiŷŷāla, un distrito agrícola en la cora de Tudmir

Abarca municipios de Albacete como Chinchilla de Montearagón, Alcalá del Júcar, Caudete, y el observatorio de Villatoya.

Kunka y la cora de Santaver (Cuenca)

Visita lugares como los castillos de Belmonte y Alarcón, Uclés, Huete, Cuenca, Cañete, y la Serranía de Cuenca.

Wād al-ḥaŷarah: del valle del Henares a la Alcarria (Guadalajara)

Incluye enclaves como Guadalajara capital, el Alcázar, el Palacio del Infantado, Zorita de los Canes, Cifuentes, y los campos de lavanda.

Paisajes de la sal entre Atienza y Molina de Aragón (Guadalajara)

Pasa por las Salinas de Imón, Sigüenza, Atienza, Molina de Aragón, Villel de Mesa, y numerosas atalayas medievales.