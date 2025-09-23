Turismo
De Toledo a Alcaraz: diez rutas para seguir los pasos de Al-Ándalus en Castilla-La Mancha
La región se suma al proyecto 'Innova Experiencia Andalusí' con una nueva oferta turística que recorre su patrimonio histórico, paisajístico y gastronómico con el legado andalusí como hilo conductor
Castilla-La Mancha incorpora diez nuevas rutas turísticas a su oferta experiencial dentro del proyecto 'Innova Experiencia Andalusí', una iniciativa que busca poner en valor el legado patrimonial, cultural y gastronómico de la cultura andalusí en la región. El programa forma parte de las acciones financiadas con fondos europeos Next Generation EU.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, valoraba el proyecto como un ejemplo de colaboración público-privada para innovar en el diseño de experiencias turísticas, destacando la huella andalusí aún visible en el patrimonio regional. "Trabajando en red y sumando iniciativa pública y privada, somos capaces de desarrollar proyectos que enriquecen y diversifican la oferta turística de los territorios”, afirmaba.
Castilla-La Mancha se suma así a la segunda edición de 'Innova Experiencia Andalusí', junto a otras entidades públicas y privadas como Let’s Go Halal, la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía, la Diputación de Sevilla, Fundación Visit Valencia o el Ayuntamiento de Medinaceli, entre otros. "No es casual que esta presentación se celebre en Toledo, la única ciudad española citada en Las Mil y Una Noches y un referente en el legado andalusí", añadía la consejera.
Estas nuevas rutas permitirán visibilizar y revalorizar elementos históricos, naturales y culturales ligados al periodo andalusí, con el objetivo de diversificar el turismo y consolidar los buenos datos del sector. De hecho, Patricia Franco recordaba que Castilla-La Mancha batió su récord histórico de empleo turístico en agosto, con 54.220 personas afiliadas a la Seguridad Social, la mejor cifra para ese mes y la segunda más alta de toda la serie histórica.
Las rutas están disponibles con detalle en la web oficial del proyecto experienciaandalusi.com
Las diez rutas turísticas andalusíes en Castilla-La Mancha
- La Medina de Tulaytula (Toledo)
Recorre enclaves como la Mezquita del Cristo de la Luz, la Puerta de Bisagra, el Alcázar, los Baños de Tenerías, la Sinagoga de Samuel ha-Leví o la Mezquita de Tornerías, entre otros.
- Medinas del Valle del Tajo
Conecta Toledo y Talavera de la Reina, pasando por el Castillo de Oreja, Maqueda, las atalayas de Segurilla y El Casar, y la ciudad visigoda de Vascos.
- Del monacato dimmí a la defensa de Tulaytula
Incluye enclaves como Santa María de Melque, San Pedro de la Mata, los castillos de Peñas Negras y Almonacid o los Baños de Ajofrín.
- Del paisaje andalusí al dominio de las órdenes militares
Une Toledo con Ciudad Real a través de localizaciones como el Museo del Azafrán, los castillos de Peñarroya, Rochafrida, Alhambra y La Estrella.
- Omeyas, almohades y calatravos en La Mancha
Ruta por la provincia de Ciudad Real, con visitas a Calatrava la Vieja, Alarcos, Castillo de Doña Berenguela, Salvatierra o la gastronomía de las berenjenas de Almagro.
- Aljamas y fortalezas santiaguistas en la Sierra de Alcaraz (Albacete)
Incluye Alcaraz, Yeste, Socovos, la fortaleza de Isso, y torres como Gorgojí, Haches u Ontur.
- Šintiŷŷāla, un distrito agrícola en la cora de Tudmir
Abarca municipios de Albacete como Chinchilla de Montearagón, Alcalá del Júcar, Caudete, y el observatorio de Villatoya.
- Kunka y la cora de Santaver (Cuenca)
Visita lugares como los castillos de Belmonte y Alarcón, Uclés, Huete, Cuenca, Cañete, y la Serranía de Cuenca.
- Wād al-ḥaŷarah: del valle del Henares a la Alcarria (Guadalajara)
Incluye enclaves como Guadalajara capital, el Alcázar, el Palacio del Infantado, Zorita de los Canes, Cifuentes, y los campos de lavanda.
- Paisajes de la sal entre Atienza y Molina de Aragón (Guadalajara)
Pasa por las Salinas de Imón, Sigüenza, Atienza, Molina de Aragón, Villel de Mesa, y numerosas atalayas medievales.
