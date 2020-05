Un rebrote del virus en otoño es factible

La apuesta de Castilla y León por la prudencia y la responsabilidad en esta desescalada por zonas básicas de salud y no por provincias tiene nombre y apellidos: Verónica Casado. No ha día desde que comenzaran las fases del desconfinamiento previsto por el Gobierno de España en el que la consejera de Sanidad, médico de familia y con gran experiencia en la gestión de equipos, no haya advertido durante su parte diario de los riesgos existentes porque el coronavirus sigue estando ahí entre nosotros provocando nuevos contagios y fallecimientos y, además, muy cómodo. También se le ha visto asombrada por la falta de percepción del riesgo existente entre muchas personas que han empezado a salir a las calles estos días en los lugares donde han avanzado a la Fase 1 como si nada hubiera pasado. Por eso su mensaje cada día sigue siendo el de apelar a la prudencia y la responsabilidad individual de cada uno, con especial hincapié en la higiene de manos y la distancia social y, en caso de no poder respetarse, usar la mascarilla.

Mensajes que volvía a trasladar este martes durante sus intervenciones en las Cortes de Castilla y León tras ser preguntada por la oposición. De hecho, en una de ellas, aseguraba que ve factible y más que posible que en otoño haya un rebrote de la enfermedad y que cree que en estos momentos el país y la Comunidad se encuentran en una situación que ha denominado como interepidémica, o lo que es lo mismo, entre dos epidemias, la que ya está aflojando y la que puede regresar en apenas unos meses.

Por este motivo, Casado llamaba a trabajar para estar preparados por esto ocurre y de esta forma poder disminuir la presión sobre el sector sanitario. La consejera defendía la apuesta de la Junta por una desescalada en dos ámbitos: el social, con prudencia y echando mano de los criterios sanitarios y epidemiológicos de que disponen, y el sanitario, reforzando la Atención Primaria como protagonista del control y vigilancia de la evolución de la Covid-19, pero también los hospitales y los servicios de emergencias para estar listos para una nueva batalla si al coronavirus le da por volver con fuerza en octubre.

Por otro lado, la consejera ponía en valor la fortaleza del sistema sanitario de la Comunidad, aportando para ello los datos de letalidad en la Comunidad,por debajo del resto de autonomías, o que se hayan contagiado el 12 por ciento delos profesionales sanitarios de Castilla y León cuando la media del conjunto de España es del 22 por ciento.

Rechaza la cultura de los agravios

Por otra parte, y ante las dudas y críticas que vertía el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, en relación a la distribución de pruebas PCR, de detección molecular del coronavirus, la consejera de Sanidad negaba que León, Zamora y Salamanca estén siendo discriminadas respecto a Valladolid como denuncia el leonesista y rechazaba esta “cultura de los agravios”. Además, Casado recordaba que las pruebas PCR y los test rápidos se realizan a profesionales y enfermos de acuerdo a los protocolos establecidos por los expertos y responsable sanitarios, explicaba sobre las primeras que está desaconsejado su uso indiscriminado a la población sana y aseguraba que la letalidad de León no es superior al resto.