Detenidos tres jóvenes, dos de ellos menores, en Valladolid por robos a punta de cuchillo

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en la capital a punta de cuchillo contra varias víctimas, especialmente ancianos.

Según ha informado este sábado la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, los dos robos con violencia se produjeron el 16 y 17 de agosto y la autoridad judicial ha determinado el ingreso en prisión del mayor de edad y el ingreso en un centro de menores de otro de los detenidos.

El primero de los robos tuvo lugar el pasado sábado 16 de agosto, cuando los tres jóvenes a punta de cuchillo arrebataron a una mujer su bolso en la calle Álava a última hora de la tarde.

Pese a que la víctima manifestó no llevar dinero encima, los presuntos autores rompieron las asas del bolso y se lo llevaron, después de esgrimir uno de ellos un cuchillo para amenazar a la víctima para huir luego del lugar.

Poco después una dotación uniformada de la Policía Nacional localizó el bolso, de cuyo interior se llevaron un móvil y siete euros, y se lo retornaron a la víctima, que presentó la correspondiente denuncia.

El domingo día 17 de agosto por la tarde, en la calle Navas de Tolosa, estos tres jóvenes amenazaron nuevamente con un arma blanca a una pareja de ancianos y llegaron a cortar el asa del bolso que portaba la mujer y se dieron de nuevo a la fuga.

Al lugar acudieron tanto una dotación de Policía Nacional como una de Policía Municipal y tras entrevistarse con los ancianos, realizaron una batida por la zona para localizar a los autores, aunque sin éxito.

Después de poner en conocimiento estos hechos a los investigadores de la Policía Nacional, se inició una investigación para determinar la identidad de los tres presuntos autores que, gracias a las gestiones policiales y a la información recabada, culminó con éxito al identificarlos a los tres.

Tras ponerlo en conocimiento de las dotaciones policiales de servicio en la calle en labores de seguridad ciudadana, uno de ellos fue localizado el pasado día 20 por la tarde en una plaza de la capital por dos indicativos, que procedieron a su detención como presunto autor de los dos delitos de robo con violencia y a su traslado a dependencias policiales.

Una vez que este detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.

La detención de este hombre desencadenó la posterior detención de los otros dos jóvenes el día 22 de agosto, también como presuntos autores de los dos robos con violencia, resultando ser menores de edad, por lo que se puso en conocimiento de la fiscalía de menores, y tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se ha determinado el ingreso de uno de ellos en un centro de menores de la capital quedando el otro en libertad.

Los investigadores de la Policía Nacional no han dado por concluida aun la fase documental de la investigación, puesto que se relaciona a alguno de los detenidos con al menos otros tres robos con violencia cometidos en Valladolid y no se descarta su participación en más hechos delictivos ni su imputación como presuntos autores.