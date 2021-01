Reyes Magos con mascarilla y sin caramelos, pero con la misma ilusión de siempre y cargados de regalos

Unas cabalgatas atípicas. Diferentes, más bien. Así se pueden catalogar las celebradas a lo largo del día de hoy en toda Castilla y León. Los Reyes Magos no podían faltar a la cita de todos los años, aunque con estrictas medidas de seguridad, para llevar la ilusión y miles de regalos a los niños que tienen marcada esta fecha especial en sus calendarios. Tanto Melchor, Gaspar y Baltasar, así como los pajes que les han acompañado, han lucio, como no podía ser de otra forma, mascarillas, y esta vez no han podido lanzar caramelos.

A pesar de ello, han sido pocas las familias que han querido participar en este acto, que año tras año, congrega a miles de personas en las principales calles de la Comunidad. Pero habrá que esperar hasta el próximo año para, ojalá, vivir las Cabalgatas de la manera más tradicional.

Y es que cada ayuntamiento ha organizado de la manera más conveniente posible este día. En Soria, por primera vez en su historia, han pasado la jornada completa, visitando distintos lugares como los centros cívicos Bécquer, Gaya Nuño o La Barriada para acabar, como manda la tradición en el Ayuntamiento de Soria.

Los Reyes Magos reciben a los niños en Soria

En Ponferrada, el popular Mago Chalupa, acompañó a sus majestades en el recinto del Parque del Temple, donde han recibido a los niños que se han acercado hasta allí para depositar sus cartas. Una visita que se ha podido seguir en la página web del ayuntamiento y en redes sociales.

Sus Majestades de Oriente en Ponferrada

En León, se ha hecho un paseo por los barrios de la ciudad, para que las familias pudieran saludar desde sus propios domicilios. El alcalde de la capital, José Antonio Díez, había emitido un salvoconducto especial para que pudieran desplazarse sin problemas por las distintas calles, tanto por la mañana, como por la tarde, y en especial por la noche, al dejar los regalos.

El rey Gaspar saluda en su paseo por las calles de León

Y varias carrozas también pasearon por las distintas calles de Valladolid mediada la tarde. Una visita que ha generado un nuevo cruce de declaraciones entre el alcalde, Óscar Puente, y el vicepresidente, Francisco Igea, al señalar este último que la alternativa a la cabalgata no se ajustaba a la normativa, algo a lo que el edil vallisoletano respondía que “cumplimos escrupulosamente toda ella”. Eso sí, eran pocos los niños que se pudieron ver por las calles de la capital.

Llegada de los Reyes Magos en Valladolid

Y a primera hora de la mañana, como requiere este tipo de viaje en globo aerostático, Melchor, Gaspar y Baltasar han surcado los cielos segovianos desafiando el frío, disfrutando de una privilegiada vista de la ciudad Patrimonio de la Humanidad y de alguno de sus principales monumentos desde el aire como el Acueducto, la Catedral o el Alcázar, entre otros.