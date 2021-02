El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reprochado este lunes al Gobierno de España su falta de apoyo a la hostelería, al que está negando las ayudas directas que este sector necesita y que llevan tiempo reclamando para poder subsistir a esta crisis sanitaria que parece no tener fin y que tiene a este gremio en su punto de mira.

De hecho, en Castilla y León los bares y restaurantes no pueden abrir el interior de sus establecimientos desde hace ya casi un mes y así seguirán hasta el 23 de febrero, solo con las terrazas disponibles y la venta a domicilio, salvo en 25 municipios, entre ellos Palencia, Béjar o Guijuelo, que tienen restricciones más severas debido a su elevada incidencia, donde la hostelería está cerrada totalmente hasta el domingo como mínimo.

Durante una entrevista a RNE en Castilla y León, Igea ha recordado que ha pedido en varias ocasiones al Gobierno socialista de España que ponga en marcha un Plan Nacional de ayudas a la hostelería pero que, “desgraciadamente”, dice, sigue sin recibir respuesta.

El también portavoz de la Junta recuerda que Castilla y León ha implementado ya 40 millones de euros en ayudas directas a los hosteleros durante esta pandemia a través de dos planes de choque y avanza que las Consejerías de Empleo e Industria, que dirige Ana Carlota Amigo, y la de Cultura y Turismo, con Javier Ortega al mando, están trabajando en un nuevo paquete de ayudas para los sectores hostelero y turístico, ligados ambos y en grave crisis económica por este coronavirus.

Igea ha aprovechado también la entrevista radiofónica para pedir a todas las administraciones públicas, y no solo al Gobierno, que contribuyan también con ayudas al sector, y estima en cien millones de euros los recursos que entre todos los Gobiernos, central, autonómico y local, podrían llegar a este gremio en Castilla y León.

En este sentido, el vicepresidente abre paréntesis con las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, que considera que han contribuido “muchísimo menos” en ayudar a los sectores afectados por la covid, “cuando además han tenido ahorros derivados de la suspensión de actividades”.

“Entiendo la dureza de las medidas de restricción que estamos tomando para contener la expansión del virus pero también debemos poner todos de nuestra parte para ayudar a estos sectores y espero la misma complicidad para con ellos que ha tenido la Junta en otras administraciones”, sentenciaba.

Nueva protesta en Valladolid este martes

Mientras tanto la hostelería de Valladolid, de la mano de este gremio a nivel nacional, ha convocado este martes a las once de la mañana una nueva concentración frente a la delegación d Hacienda en la capital vallisoletana con la que quieren seguir metiendo presión a las administraciones, especialmente al Gobierno de España, “que no ha concedido ni un solo euro en ayudas directas y solo ha sido capaz de dirigir avales para los créditos ICO, subvenciones para alquileres y moratorias fiscales que son insuficientes”, denunciaba no hace mucho la presidenta de los hosteleros de Castilla y León, María José Hernández, para quien Pedro Sánchez “ha dado la espalda al sector”.

El gremio de la hostelería está harto también de que casi un año después del inicio de la pandemia, sigan pagando los platos rotos debido a esta “falta de ayudas directas y a la criminalización del sector”, que según denuncia Hernández “está sometido a restricciones mucha veces injustificadas y desproporcionadas que sigue ahogando día a día a los negocios, afectando al empleo y al tejido empresarial”.

Y es que en estos más de once meses de pandemia el sector ha perdido 21.000 afiliados a la Seguridad Social, mientras que el 20 por ciento de lo establecimientos han bajado las verjas definitivamente y si no ha ayudas ya, habría que sumar pronto otro 30 por ciento.

Será un acto emotivo y muy simbólico puesto que prácticamente se cumple un año desde que el coronavirus irrumpiera con fuerza en nuestras vidas yen el que los hosteleros realizarán un acto simbólico de rotura de platos.