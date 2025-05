Google I/O 2025 en directo: todas las novedades de Android, IA y más anunciadas hoy

Aunque si lo que estás esperando son nuevos dispositivos Pixel o Nest, me temo que este no es tu evento. Aunque, en algunas ocasiones, Google ha aprovechado el I/O para presentar nuevos productos, es muy probable que en esta ocasión no se vaya a presentar nuevo hardware. Las novedades de producto quedarán reservadas, muy probablemente, para el evento Made by Google que debería celebrarse a finales de verano.