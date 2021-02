Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 26 de febrero

8:00 Bajan las temperaturas en Castilla y León

Las temperaturas siguen en continuo descenso en la mayoría de las provincias de Castilla y León por la aparición de las nubes que serán las protagonistas de la jornada.

Resumen 25 de febrero

La tenencia a la baja de la cifra de contagios por COVID-19 continúa en Castilla y León, que registró en la últimas 24 horas una de las cifras más baja en lo que va de año, con 284 casos, por debajo de los 289 contabilizados el 2 de enero, fecha en la que los números comenzaron a crecer de manera exponencial, y con la excepción de los días 15 y 22 de febrero, con 144 y 192 casos, ambos lunes, cuando los datos notificados siempre son menores por los efectos del fin de semana. Eso sí, continúa la escala de muertes, con 19 víctimas nuevas hoy, todas en las hospitales, pero que incluyen a dos personas que vivían en residencias. Los datos arrojan que la Comunidad acumula ya 210.514 contagios, de los que 203.714 han sido diagnosticados en pruebas de infección activa. De los positivos declarados hoy, 247 tienen diagnóstico el día previo. De forma paralela continúan descendiendo los brotes activos, con 407 y 2.526 casos vinculados, a lo que se une que la situación va mejorando en los hospitales, con 109 nuevas altas. Pese a que la evolución de nuevas infecciones mejora, la cifra de fallecidos se mantiene en las cifras de las últimas jornadas, que provocan que en estos momentos el COVID-19 se haya cobrado la vida de 5.333 personas en los hospitales de la Comunidad. La de hoy es una jornada especialmente trágica en la provincia de León, donde los hospitales registran seis nuevas muertes, hasta las 1.103, y ya son los que concentran el mayor número a lo largo de la pandemia. Los de Valladolid anotaron hoy cuatro fallecimientos más, hasta los 1.050, mientras que en Soria fueron dos, hasta los 242. Otros dos muertos hubo en Palencia, hasta 413, y en Salamanca, con 799. Ávila sumó uno, y acumula 321; así como Segovia, con 350, y Zamora, con 407. Los hospitales de Burgos fueron los únicos en los que no murió ningún paciente COVID-19, aunque su lista se cierra ya con 648.

Además, el 25 de febrero se volvió a celebrar el Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en un acto totalmente descafeinado por la pandemia. El presidente de las Cortes regionales, Luis Fuentes, aseguró que los responsables públicos deben ser conscientes de que es el momento de la “política útil” y de estar “al pide del cañón” y a la altura del “enorme reto” que supone la pandemia del COVID-19. “La única medicina capaz de devolvernos nuestra vida de antes es la unidad y el consenso”, afirmó para afrontar el “desafío” de la recuperación sanitaria, económica y social. Luis Fuentes leyó una declaración con motivo de la conmemoración del XXXVIII aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, un acto institucional muy diferente al habitual debido a la pandemia del COVID-19 y que reunió a la Mesa de las Cortes y varios portavoces parlamentarios en el salón de recepciones de la cámara. En ese sentido, el presidente del Parlamento autonómico pidió “lealtad y compromiso” a los representantes de los ciudadanos, que aseguró deben saber situarse “por encima de intereses ideológicos y partidistas”, porque a su juicio sólo puede haber un “horizonte común: gestionar con eficacia la crisis y detener la pandemia”. “Juntos y unidos en el dolor de cuantos están sufriendo las consecuencias” de esta “terrible y fatídica” crisis, insistió.

Por último, el Gobierno de Castilla y León celebró su tradicional reunión y tras ella el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, apeló al “sentido común” del movimiento y organizaciones feministas para que este 8 de marzo no convoquen manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Argumentó que es una “irresponsabilidad” cualquier reunión en la que haya una multitud de personas y dejó en manos de la Delegación del Gobierno la suspensión de estos actos. Además aseguró que la opinión de la Junta sobre el 8M es “exactamente la misma” que la expresada este miércoles por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que aseguró que la situación actual no permite llevar a cabo manifestaciones con un “no ha lugar”. En ese sentido, el vicepresidente explicó que la Junta no puede suspender el derecho de manifestación porque no figura dentro del decreto del estado de alarma, pero insistió en que la postura es la misma que trasladó a la Junta de Cofradías, con las que señaló se alcanzó un acuerdo razonable. Por ello, dejó la decisión en manos de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, a quien corresponde permitir o suspender una acto.